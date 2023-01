PFAS fundet i vilde ænder: Kan være meget mere udbredt

Prøver fra vilde ænder i det vestlige Danmark har vist indhold af de skadelige stoffer PFAS, som overskrider grænseværdien op til 28 gange.

Men problemet kan være meget mere udbredt, mener Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Der er mange, der ikke har været opmærksomme på, at det her er et problem. Vi er overbeviste om, at det findes i flere arter og i flere områder, end man har vidst indtil nu, siger han.

Spørger man Knud Flensted, er det væsentligt at få et større kendskab til omfanget af flere grunde.

- Dels er der en risiko for, at det kan skade arterne i naturen – specielt de arter, der er højt oppe i fødekæden som rovfugle. Og så kan det også være farligt for mennesker, hvis de spiser fuglene, siger han.

I Danmark er kendskabet til PFAS-indholdet i vilde fugle endnu meget begrænset. Men i andre lande har man kendt til problemet gennem en årrække.

Ifølge den internationale miljøorganisation National Audubon Society, hvis hovedfokus er fuglebeskyttelse, er PFAS blevet fundet i arter fra Hawaii til Arktis.

Miljøstyrelsen har taget prøver fra vilde ænder fra fire forskellige steder i Danmark. To i Vestjylland mellem Limfjorden og Vesterhavet, et ved Ringkøbing Fjord og et på Møn.

På Møn viste prøverne, at i en enkelt and ud af ti lå PFAS-niveauet omkring grænseværdien.

Ved Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet lå niveauet af de skadelige stoffer højt i næsten alle de testede ænder.

Der mangler stadig svar på prøver fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er formentlig udbredt i hele landet i forskellig grad. Det er vigtigt at vide, om det specielt er udbredt langs kysten, og om der er en sammenhæng mellem fuglenes alder og ophobningen af PFAS, siger Knud Flensted.

Man har tidligere fundet store mængder PFAS i havskum. Det vidner ifølge Morten Bondgaard, der er kontorchef for regional udvikling i Region Midtjylland, om, at forureningen kan være et problem langs hele vestkysten. Det skrev Jyllands-Posten tidligere i januar.

Miljøstyrelsen fortsætter sit analysearbejde i den kommende tid. Her vil det ifølge styrelsen blive undersøgt, om der er en sammenhæng mellem fuglenes alder og mængden af PFAS i kroppen.

