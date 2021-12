Pfizer: Booster-vaccine beskytter mod omikron

Ifølge vaccineproducenten er to doser måske ikke nok til at beskytte mod ny variant

Et ekstra skud med vaccinen fra Pfizer/Biontech kan vise sig at være tilstrækkeligt i kampen mod den nye variant af covid-19, omikron.

Sådan lyder det på baggrund af en undersøgelse foretaget af virksomhederne bag vaccinen selv, skriver de i en pressemeddelelse.

Ifølge Pfizer/Biontech giver en tredje dose af deres vaccine, Comirnaty, en tilsvarende niveau af antistoffer mod omikron, som to skud hidtil har givet mod den oprindelige udgave af covid-19 og de varianter, der siden er opstået.

To doser måske ikke nok

Blodprøver fra personer, der kun har modtaget de oprindelige to skud, viser i gennemsnit et 25-dobbelt fald i antistoffer mod den nye variant sammenlignet med personer, der har fået et tredje skud, hvorfor to doser af vaccinen måske ikke er nok til at beskytte mod smitte.

- Selvom to doser af vaccinen muligvis stadig giver beskyttelse mod alvorlige tilfælde forårsaget af omikron-varianten, står det klart efter disse foreløbige data, at beskyttelsen bliver forbedret med en tredje dose af vores vaccine, lyder det fra Albert Bourla, der er bestyrelsesformand og administrerende direktør i Pfizer, i pressemeddelelsen.

Vaccine-producenterne understreger, at de nye konklusioner kun er baseret på foreløbige resultater, og at data fra forsøgene endnu ikke er blevet gjort tilgængelige for andre forskere, som kan gå det efter i sømmene.

Kan have ny udgave klar til marts

De præcise egenskaber for omikron-varianten er endnu ukendte, men foreløbig tyder det på, at den er mere smitsom end delta-varianten, som har været den dominerende hidtil. Samtidig er der indledende meldinger om, at omikron-varianten kan give et mildere forløb, men begge dele skal endnu undersøges nærmere.

Pfizer/Biontech oplyser i deres pressemeddelelse, at de arbejder på at udvikle en vaccine, der er specifikt rettet mod omikron, og at man forventer at kunne have den klar til marts, hvis det er nødvendigt at lave en tilpasning for at forlænge beskyttelsen mod varianten yderligere.

Det ventes, at de to virksomheder tilsammen kan levere fire milliarder doser af deres vaccine i 2022 - uanset om der skal produceres en ny udgave eller ej.