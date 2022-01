Pfizer-chef i optimistisk corona-melding

Albert Bourla, der er administerende direktør i Pfizer, tror, at samfundet snart kan vende tilbage til en normal hverdag

De sidste to år har hele verdenen været vendt på hovedet, imens vi alle har lært at kende og blevet trætte af corona. Vi nærmer os dog snart en tilbagevenden til livet før pandemien.

Det fortæller administerende direktør for medicinalfirma og vaccinefabrikant Pfizer, Albert Bourla, i et stort interview med den franske avis Le Figaro.

- Vi vil snart kunne vende tilbage til normale liv. Vi er godt positioneret til at nå dertil i foråret takket være alle de værktøjer, vi har til rådighed. Tests, meget effektive vacciner og de første virkemidler, man kan tage hjemmefra, siger Albert Bourla til den franske avis.

'Omikron-vaccine' klar snart

Selvom denne vinter, hvor verdenen er blevet ramt af omikronvarianten, ifølge Bourla kan være sidste gang, vi skal leve med restriktioner, så skal vi vænne os til, at corona er kommet for at blive, men direktøren er optimistisk.

Særligt fordi, at der allerede om få måneder skulle være en vaccine klar fra Pfizer, der er tilpasset til omikronvarianten. Omikron blev først kendt i slutningen af november.

Albert Bourla overtog posten som administerende direktør for Pfizer i 2019.

--------- SPLIT ELEMENT ---------