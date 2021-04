Pfizer-chef: Tredje indsprøjtning kan blive nødvendig

Det er 'sandsynligt', at det bliver nødvendigt at give folk et tredje stik med Pfizer/BioNTechs vaccine inden for 12 måneder efter de to første doser.

Sådan lyder meldingen fra Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla, til et event med sundhedsfirmaet CVS Health torsdag, skriver CNBC.

- Det er ekstremt vigtigt at mindske antallet af personer, som kan blive smittet med coronavirus, siger Albert Bourla ifølge mediet.

Han meddeler desuden, at det er muligt, at man i fremtiden vil skulle vaccinere med den tysk-amerikanske vaccine årligt for at opretholde beskyttelsen mod virussen.

Beskytter i et halvt år

I begyndelsen af april meldte vaccineproducenten ud, at deres vaccine beskytter mod coronavirus i mindst et halvt år, fra man har fået begge stik, og at den vurderes at være 'særdeles effektiv'.

Meldingen kom i kølvandet på nye forskningsresultater, som blev præsenteret i en pressemeddelelse.

44.000 personer over 16 år har deltaget i testforsøg med vaccinen. Heraf var mindst 12.000 fuldt vaccineret mod corona i seks måneder efter deres andet stik.

