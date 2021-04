Pfizer: Coronavaccine beskytter i et halvt år

Nye testresultater fra Pfizer viser, at coronavaccinen beskytter i mindst et halvt år

Der var flere gode nyheder at spore, da medicinalgiganten Pfizer torsdag kunne offentliggøre nye forskningsresultater i forbindelse med coronavaccinen.

Den tysk-amerikanske vaccine beskytter nemlig mod den smitsomme virus i mindst et halvt år, fra man har fået begge stik, og den vurderes at være 'særdeles effektiv'.

Det oplyser Pfizer/BioNTech i en meddelelse.

44.000 med i forsøg

44.000 personer over 16 år har deltaget i Pfizers testforsøg. Heraf var mindst 12.000 fuldt vaccineret mod corona i seks måneder efter deres andet stik.

Det er fortsat uvist, præcis hvor længe vaccinen beskytter. Af samme grund vil testdeltagerne fremover blive testet løbende for at holde øje med, hvornår det er nødvendigt at blive revaccineret.

Effektiv mod mutationer

En anden nyhed, der blev offentliggjort torsdag, er, at vaccinen har vist sig effektiv mod den sydafrikanske variant af coronavirus.

'Det er et vigtigt skridt for at kunne bekræfte høje effektivitet og høje sikkerhed, vi har set indtil videre - især i længerevarende testforsøg', udtaler Ugur Sahin, der er administrerende direktør Pfizer/BioNTech.

Anthony Fauci, der er sundhedsrådgiver for den amerikanske regering, kalder testresultaterne 'utroligt opmuntrende'.

Testet på unge

Det er kun få dage siden, at medicinalgiganten kunne fortælle, at coronavaccinen er testet og godkendt til børn og unge mellem 12 og 15 år.

I dag er vaccinen godkendt til unge over 16 år, men med de nye testresultater vil Pfizer/BioNTech 'hurtigst muligt' ansøge den amerikanske regering og Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) om, at man udvider vaccination til inkludere børn over 12 år.

Selv om Pfizer/BioNTech skulle få grønt lys til at give vaccinen til børn ned til 12 år, er det ikke sikkert, at vaccinen også ender med at blive tilbudt til børn.

I Danmark vil det være op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, om man vil tilbyde vaccinen til børn.