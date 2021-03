Pfizer direktør udskyder Israel-besøg

Mens Mette Frederiksen (S) soler sig i rampelyset i Israel, har vaccinemastodonten Pfizers direktør, Albert Bourla, udskudt sit besøg til det lille land i Mellemøsten.

Han vil ikke være en del af Netanyahus valgkamp, skriver flere israelske medier, herunder Israels ældste medie, Haaretz, og The Jerusalem Post.

Albert Bourla skulle have landet i Israel på mandag, hvor planen var at holde møde om fremtidige vaccinefabrikker.

Pfizer er førende indenfor vaccineproduktionen og er hovedleverandør til Israels vaccinationssucces, hvor 97 procent af befolkningen ifølge Our World in Data har fået første stik mod covid-19.

Skandaler står i kø forud for Mette F.-møde

Vil ikke være politisk sutteklud

National Responsibility in Hebrew - en organisation for offentligt samarbejde - råbte vagt i gevær og advarede Bourla om at indgå i Netanyahus valgpropeganda.

Derfor udskød Bourla sit besøg, men Pfizer har stadig store planer med Israel.

'Vi vil stadig glæde os til at komme til Israel og tale om vaccinationer. Det bliver bare først efter valget' skriver Pfizers officielle talsmand i Israel i en pressemeddelelse.

Mette i modvind

Mens Bourla stoppede sit planlagte besøg til Israel, fløj Mette Frederiksen tur-retur til Israel torsdag.

Her løftede hun kort sløret for, at Danmark skulle indgå et samarbejde med Israel og Østrig om fremtidige vacciner uden at blive særlig konkret.

Frederiksens en-dags-tur til Israel har vækket harme blandt danske kollegaer på borgen. Faktisk har turen skabt så meget røre i andedammen, at selv regeringens støttepartier har svært ved at se formålet med turen.

Det ytrer Peder Hvelplund (EL) og Karsten Hønge (SF) i to tweets.

Hård kritik af Mette F.