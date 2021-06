Pfizer holder længere end ventet - svært at få en rest-vaccine

Det er muligt at skrive sig op til en rest-vaccine, men det bliver sværere at komme til, fordi vaccinerne fra Pfizer/Biontech har vist sig at holde længere end tidligere antaget.

Det skriver DR.

Vaccinen har vist sig at holde 30 dage og ikke kun fem dage som tidligere var forventet. Derfor er der færre overskydende vacciner, fortæller Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland.

- Når vi ved, at vaccinerne kan holde sig i længere tid ude på vaccinationsstederne, så kan vi planlægge bedre, og derfor bliver der færre, vi skal skynde os at få brugt på sidste del af dagen, siger han til DR.

Der har dagligt været tusindvis, som har skrevet sig op på lister til at blive ringet op, hvis der er overskydende vacciner på et vaccinationscenter. På den måde kan man komme lidt hurtigere til, end ens alder ellers berettiger til.

Der er relativt lille chance for at komme igennem til en rest-vaccine. For eksempel havde omkring 44.000 skrevet sig op til en vaccine i sidste uge i Region Midtjylland. 285 fik en restvaccine. Arkivfoto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Det kræver, at man kan møde op i løbet af 30 minutter, hvis man bliver kontaktet.

Ole Thomsen forventer, at det nogenlunde vil være billedet fremover, og han håber, at folk stadig vil skrive sig op, selv om chancen for at komme til ikke er ret stor.