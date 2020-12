Pfizer i problemer: Kan kun levere halvdelen

Vaccine-giganten Pfizer, som formodentligt snart har en covid-19-vaccine klar, er havnet i problemer.

Ifølge Wall Street Journal kan de nemlig kun levere halvdelen af det antal vacciner, som det ellers var forventet at ville komme ud i 2020.

Dog forventer man endnu kunne levere mere end en milliard vaccine-doser i 2021.

Det er firmaets leverandører, der har svært ved at følge med i Pfizers hastige opskalering af vaccine-produktionen.

Oprindeligt havde Pfizer sammen med tyske BioNTech meldt ud, at man kunne have 100 millionerne vacciner klar i 2020, men det tal er nu halveret.

- Vi er sent på det. Nogle leveringer kom tidligt, men nogle af ingredienserne levede ikke op til standarderne. Vi har ordnet det, men er løbet tør for tid til at nå årets målsætning, lyder det fra Pfizer ifølge Wall Street Journal.

Det er ikke meldt officielt ud, hvilke dele af ingredienserne til vaccinen, man mangler.

Pfizers vaccine kræver to doser per person. Den er påvist til at have en effektivitet på 95 procent.

Normalt ved en vaccine-produktion køber producenten først ingredienserne, når vaccinen er godkendt.

Men grundet den ekstraordinære situation med coronavirus er Pfizer allerede startet masseproduktionen.

England har bestilt 40 millioner doser fra Pfizer, mens den amerikanske regering har købt 100 millioner og EU har bestilt 200 millioner doser. Alle med option på at købe flere.

