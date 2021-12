Pfizer mødt af vaccine-udfordring

Det er næsten et år siden, at den første dansker fik et vaccinestik mod coronavirus. I starten lød meldingen, at personer over 16 år kunne få vaccinen, men med tiden er vi også begyndt at vaccinere børn ned til fem år.

Og i øjeblikket undersøger vaccineproducenten Pfizer BioNTech vaccinens effekt hos samfundets aller yngste borgere - og her er de blevet mødt af en mindre udfordring.

Giver ikke forventet immunrespons

Ifølge CNN meddelte vaccineproducenten fredag, at vaccinen ikke ser ud til at give den forventede immunitet hos børn mellem to og fem år. Derfor har Pfizer valgt at tilføje et tredje stik til forsøget med vacciner til børn under fem år.

Når personer over 12 år bliver vaccineret med vaccinen fra Pfizer, får de en dosis på 30 mikrogram, imens børn i aldersgruppen fem til 11 år får en 'børnedosis' på 10 mikrogram. Og i undersøgelsen af vaccinens effekt blandt de yngste har Pfizer sænket dosen til tre mikrogram for børn under fem år.

Tidlige forsøg indikerede, at den lille dosis på tre mikrogram gav et stærkt immunrespons og samtidig minimerede risikoen for bivirkninger, men ny data indikerer nu, at den lille dosis ikke giver det forventede immunrespons hos de to til fem-årige.

Tredje stik i flere forsøg

Selvom data indtil videre tyder på, at to stik med tre mikrogram har en effekt på børn under to år, og det altså er børn mellem to og fem år, der ikke får den fulde effekt, har Pfizer valgt, at den tredje dosis i forsøget skal gives til børn mellem seks måneder og fem år.

Ud over det tredje stik til de yngste, vil Pfizer nu også inkludere boosterstikket i forsøgene blandt børn mellem fem og 15 år.

CNN skriver, at ændringerne i forsøget kan betyde, at godkendelsen af vacciner til de yngste børn kan blive en anelse forsinket.