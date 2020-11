Pfizer og BioNTech anmoder om nødgodkendelse: Vil have vaccine ud i december

Fredag vil Pfizer og BioNTech søge om godkendelse til deres covid-19-vaccine. Processen hos FDA forventes at tage et par uger

Pfizer og BioNTech oplyser, at de ansøger om at få deres vaccine godkendt hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, fredag. Det kan være begyndelsen på enden for corona-epidemien.

Flere og flere nyheder er rullet ud fra medicinalgiganter, og nu er Pfizer snublende tæt på at have knækket koden.

Det oplyser selskabet på deres hjemmeside.

Det forventes, at FDA skal bruge på et par uger på at godkende anmodningen, hvorefter der skal nedsættes en udvalg, der skal gennemgå vaccinen yderligere. Pfizer oplyser, at anmodningen giver håb for, at vaccinen allerede i december kan blive rullet ud.

Først når FDA har givet grønt lys, vil en første begrænset gruppe af personer i højrisikogruppen, kunne få adgang til vaccinen, der skal gives over to omgange.

Hvis FDA godkender vaccinen, vil den sandsynligvis være begrænset og blive rullet i faser.

Sundhedspersonale, ældre og mennesker med underliggende sundhedsmæssige problemer står til at få de første vaccinationer.

Ifølge Pfizer kan selskabet begynde at distribuere vaccinen inden for "timer" efter en eventuel nødgodkendelse.

Sideløbende vil Pfizer gå efter løbende at få godkendt vaccinen til brug i andre dele af verden - herunder Europa, Japan og Canada.

Merkel forventer vaccine i Europa før jul

Høj effektivitet

Tidligere har det været nyheder fremme om, at Pfizer og BioNTechs vaccine har en beskyttelsesgrad på 95 procent i et forsøg, der involverede 44.000 mennesker.

Ingen af de vaccinerede har oplevet alvorlige bivirkninger, mens kun 3,7 procent har fået feber, og to procent har døjet med hovedpine.

Samlet er der fundet 170 tilfælde med coronavirus blandt de vaccinerede. Heraf var 162 af tilfældene i den gruppe af forsøgsdeltagere, der fik placebo, mens otte af tilfældene var blandt personer, der fik vaccinen.

- Ansøgningen i USA er en afgørende milepæl på vores rejse mod at levere en covid-19-vaccine til verden, og vi har nu et mere komplet billede af både effektivitet og risikoprofilen af vores vaccine.

- Det har givet os tro på dens potentiale, siger Pfizers topchef, Albert Bourla, i meddelelsen.

Den danske sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), har tidligere skrevet på Twitter, at Danmark tiltræder den aftale, som EU har indgået med Pfizer.

