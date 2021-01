Pfizer reducerer vaccineleveringer: Fabrik skal opgraderes

Fra næste uge reducerer Pfizer sin levering af coronavacciner til Europa.

Det skriver den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), i en pressemeddelelse.

Pfizer Danmark bekræfter over for Ritzau, at det også rammer Danmark.

Hvor mange færre doser Danmark vil modtage, ønsker Pfizer ikke at oplyse.

Reduktionen skyldes, at fabrikken i Puurs, Belgien, skal opgraderes, så der kan produceres 2 milliarder doser om året mod før 1,3 milliarder.

- Det medfører, at et markant forøget antal doser vil blive tilgængelige for landene fra midten af februar og frem, oplyser Pfizer.

- Opskaleringen forudsætter tilpasninger af faciliteter og proces på fabrikken, som kræver nye kvalitetstests og godkendelser fra myndighederne.

- Som konsekvens vil der i slutningen af januar og starten af februar være færre doser til rådighed for de europæiske lande, lyder det.

Danmark stod til at modtage 64.233 vacciner fra Pfizer/BioNTech i næste uge.

Norge stod til at modtage lige knap 44.000 vaccinedoser i næste uge. Men det falder altså til omkring 36.000.

- For Norge betyder det i første omgang, at vi får 7800 færre doser i uge tre, end Pfizer tidligere havde meldt om, siger Geir Bukholm, der er områdedirektør hos FHI.

Bukholm siger, at Norge har nok doser på nødlageret til at kompensere for nedgangen i leveringerne.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech var den første, der blev godkendt til brug i EU. De første stik blev givet 27. december.

Tæt på 130.000 danskere har fået det første af to stik med vaccinen. Det svarer til 1 ud af 45 danskere.

Siden er endnu en vaccinen blev godkendt til brug. Det er vaccinen fra amerikanske Moderna. Den er nemmere at transportere, da den ikke skal opbevares lige så koldt. Her blev de første stik givet torsdag i Vejle.