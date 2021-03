Pfizer: Vaccine er 100 procent sikker og effektiv på 12-15-årige

Medicinalgiganten Pfizer/BioNTechs coronavaccine er testet og godkendt til børn i alderen 12-15 år.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse onsdag.

Vaccinen er testet på i alt 2260 unge, og undersøgelser har vist, at den skal være 100 procent sikker og effektiv.

Af samme årsag vil Pfizer ansøge den amerikanske regering og Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA) om, at man udvider vaccination til inkludere børn over 12 år.

'Hungrer efter normalitet'

Ansøgningerne vil blive sendt 'hurtigst muligt', udtaler Ugur Sahin, administrerende direktør i Pfizer/BioNTech.

'Verden over hungrer vi efter en normal hverdag. Det gælder især vores børn. De indledende resultater viser, at børn i særdeleshed er sikret gennem vaccination (...) Det er meget vigtigt at gøre det muligt for dem at komme tilbage til deres normale skolegang og møde venner og familie, mens de beskytter sig selv og deres familier, siger Ugur Sahin.

I dag er vaccinen godkendt til alle over 16 år.

Selv om Pfizer/BioNTech skulle få grønt lys til at give vaccinen til børn ned til 12 år, er det ikke sikkert, at vaccinen også ender med at blive tilbudt til børn.

I Danmark vil det være op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, om man vil tilbyde vaccinen til børn.

