Vaccinen fra Pfizer giver delvis beskyttelse mod coronavirus af Omikron-varianten.

Det viser forskning fra Det Afrikanske Institut for Sundhedhedsforskning (AHRI) i Sydafrika ifølge det amerikanske medie Bloomberg. Det skriver Reuters.

Alex Sigal, der har stået i spidsen for forskningen, siger, at vaccinen desværre ikke beskytter helt mod varianten, men at et tredje stik - et såkaldt boosterstik - kan gøre beskyttelsen bedre.

Opdateres ...