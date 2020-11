Pfizer: - Vi er meget tæt på vaccine-godkendelse

Medicinal-giganten Pfizer og deres tyske partner, BioNtech, har netop meldt ud, at de forventer, at de kan søge om grønt lys til deres vaccine om få dage

Der er flere gode nyheder fra Pfizer og deres tyske partner, BioNtech,.

Den amerikanske medicinal-gigant har netop meldt ud, at de er klar til at søge om en vaccine-godkendelse i USA om få dage, da de nyeste testresultater viser endnu bedre resultater end i sidste uge.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt NBC News, på baggrund af en meddelelse fra Pfizer.

Vaccinens fase tre er nu gennemført, og den viser, at vaccinen rent faktisk er 95 procent effektiv. I sidste uge lød det tal på 90 procent.

Kun otte smittede

Testene er blevet lavet på 41.135 voksne mennesker, og de har hver fået to doser. Ingen af de vaccinerede har oplevet alvorlige bivirkninger, mens kun 3,7 procent har fået feber, og to procent har døjet med hovedpine.

Samlet er der fundet 170 tilfælde med coronavirus blandt de vaccinerede. Heraf var 162 af tilfældene i den gruppe af forsøgsdeltagere, der fik placebo, mens otte af tilfældene var blandt personer, der fik vaccinen.

- Undersøgelsesresultaterne markerer et vigtigt skridt i denne historiske otte måneder lange rejse for at lave en vaccine, der kan hjælpe med at afslutte denne ødelæggende pandemi. Med hundredtusindvis af inficerede verden over er det meget presserende at skaffe en sikker og effektiv vaccine, skriver dr. Albert Bourla, der er administrerende direktør i Pfizer.

FAKTA: EU-lande har lagt billet ind på flere coronavacciner Det amerikanske biotekselskab Moderna er ved at udvikle en coronavaccine, som har vist en effektivitet på 94,5 procent i beskyttelsen mod virusset. Det oplyser selskabet mandag. EU-landene har eller er på vej til at indkøbe vacciner fra en række selskaber, hvis vaccinerne ender med at komme på markedet. Læs mere her: * BioNtech/Pfizer: Var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i mere end 90 procent af tilfældene. Studiet begyndte i juli og har over 43.000 deltagere. Pfizer ventes at søge om en nødgodkendelse i USA tredje uge af november. EU har onsdag underskrevet en kontrakt om levering af 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. * AstraZeneca: Vaccinen testes i øjeblikket i tredje og sidste fase med op mod 50.000 testpersoner. EU har lagt billet ind på 300 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. * Sanofi/GSK: Vaccinen testes i øjeblikket i fase 1 og 2. EU har sikret sig 300 millioner doser. * Johnson & Johnson: Fase 3-forsøg blev indledt i september på op mod 60.000 testpersoner. EU har sikret sig 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner. Derudover er EU i dialog med to andre medicinalvirksomheder: * Moderna: Vaccinen testes i øjeblikket i fase 3 med 30.000 testpersoner. I de indledende undersøgelser har den vist en effektivitet på 94,5 procent. EU forhandler med Moderna om køb af 80 millioner doser og mulighed for yderligere 80 millioner. * CureVac: Forventer at indlede fase 3-forsøg hen mod slutningen af året. Selskabet venter selv at have en godkendelse næste sommer. EU ventes at underskrive en kontrakt på køb af 225 millioner doser. Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EU-Kommissionen, virksomhederne. Vis mere Luk

To vacciner

EU-landene har lavet en forhåndsaftale om at købe 225 millioner doser af Pfizers vaccine, hvis den bliver godkendt til at komme på markedet.

Mandag kunne amerikanske Moderna fortælle om foreløbige testresultater fra et fase tre-studie med en effekt på knap 95 procent.

Vaccinernes effektivitet kan dog ikke sammenlignes direkte. Det skyldes blandt andet, at der er forskelle på, hvornår studierne er lavet.