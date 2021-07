Pfizer vil søge om godkendelse i USA til brug af tredje vaccinedosis

Pfizer planlægger inden for en måned at søge om godkendelse i USA til et tredje stik med selskabets vaccine mod covid-19.

Det siger forskningschef Mikael Dolsten i et interview med nyhedsbureauet Reuters og flere andre medier.

I øjeblikket er vaccinen fra Pfizer/BioNTech godkendt til nødbrug i USA, og den kræver to stik for at blive færdigvaccineret.

Forskningschefen begrunder den varslede ansøgning med to ting.

For det første viser foreløbige data, at de, der har fået Pfizer-vaccinen, et halvt år efter vaccinationen oplever et faldende niveau af antistoffer og dermed har større risiko for at blive smittet.

Dolsten understreger dog, at selv om niveauet af antistoffer falder, ser beskyttelsen mod alvorlig sygdom ud til stadig at være høj ifølge Pfizers data. Pfizers data er endnu ikke publiceret.

For det andet henviser Pfizer til Delta-varianten, der er på fremmarch i en land række lande. Det er den variant, som først blev opdaget i Indien.

- Pfizer-vaccinen er meget aktiv mod Delta-varianten, siger forskningschefen.

Men efter et halvt år 'er der sandsynligvis en risiko for reinfektion, da antistofferne - som forventeligt - aftager', siger han.

Ifølge Mikael Dolsten indikerer data fra Israel og Storbritannien, at selv med et faldende niveau af antistoffer, reducerer vaccinen stadig antallet af tilfælde med alvorlig sygdom med covid-19 med omkring 95 procent.

Pfizer oplyser, at der samtidig er foreløbige data i et ikke-offentliggjort studie, der viser, at personer efter tredje stik udvikler mellem fem og ti gange så mange antistoffer mod coronavirus som efter andet vaccinestik.

Topchef hos Pfizer Albert Bourla har tidligere indikeret, at folk muligvis skulle have et stik med vaccinen hver 12. måned, som man kender det fra årlige influenza-vacciner.

Forskningschefen, Mikael Dolsten, mener, at det tredje stik især vil være vigtigt at give til folk i de ældre aldersgrupper.

Pandemien har vist, at alder spiller en faktor for, hvor alvorligt et sygdomsforløb man risikerer at få, hvis man smittes med coronavirus.

Det er også blandt grundene til, at en række lande, herunder Danmark, startede med at vaccinere de ældste i befolkningen først.

Mens nogle lande er langt med deres vaccination af befolkningen, er store dele af verdenen knap begyndt.

Hvis de amerikanske myndigheder godkender, at der kan gives et tredje stik med vaccinen, kan det øge efterspørgslen yderligere.

Derfor er Pfizer ved at undersøge, hvordan selskabet kan sætte yderligere fart på produktionen.

Det er uvist, om og i givet fald hvilken betydning udmeldingen fra det amerikanske selskab kan få for Danmark.

Da Pfizer i begyndelsen søgte om at få sin vaccine godkendt til brug på voksne og senere også til at bruge vaccinen på børn, ansøgte selskabet i USA først og siden hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Pfizers vaccine er den, der er givet flest stik med i Danmark. Her vaccineres også med vaccinen fra Moderna. Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er det muligt at bede om at få i en dansk tilvalgsordning.