Pfizer vil udvikle pille mod corona: Ekspert ekstremt skeptisk

Vaccineproducenten Pfizer har en coronapille på vej, lyder det fra selskabets øverste direktør, men det bliver ikke et nyt mirakelmiddel, advarer en ekspert

Allerede senere i år vil amerikanerne kunne tage en pille hjemme i sofaen mod coronavirus.

Det er i hvert fald målsætningen fra vaccineproducenten Pfizer. Sådan lyder det fra administrerende direktør Albert Bourla i interview med den amerikanske tv-station CNBC.

Her fortæller han videre, at man i marts gik i gang med de første kliniske forsøg. Går alt vel, kan den komme ud på det amerikanske marked inden årets udgang.

Ringe erfaringer

Pillen fra Pfizer skal få symptomerne ved coronasmitte til at foretage sig og dermed forhindre et alvorligt sygdomsforløb.

Men chancen for, at det bliver en succes, er minimal, mener Anton Pottegård, der er professor i klinisk farmaci ved Syddansk Universitet.

- Selvfølgelig skal man forsøge at udvikle nyt. Men sandsynligheden for, at det rent faktisk virker, er virkelig lille. Vi har prøvet det hundrede gange før, og med basis i vores erfaringer er jeg ekstremt skeptisk.

- Vi har virkelig ringe erfaringer med at udvikle midler mod virussygdomme. Vores elendige track-record dækker eksempelvis Tamiflu til fugleinfluenza, som der er kastet milliarder efter på verdensplan, og som kun har en meget begrænset effekt, hvis nogen overhovedet. Midler mod virussygdomme virker altså sjældent ret godt. Det er vacciner, der skal til.

Anton Pottegård understreger, at en pille ikke kan have samme effekt som en vaccine.

- En vaccine forebygger sygdommen i sin grundform. En pille kan lindre symptomer, hvis den altså virker, men det er utvivlsomt ikke et middel for masserne. De skal vaccineres.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Man har allerede forsøgt sig med andre lægemidler som en form for en 'coronapille'. Blandt andet ved brug af remdesivir. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Der er allerede forsøgt udviklet masser af coronapiller, men ingen har været et mirakelmiddel, siger Anton Pottegård.

- Man har eksempelvis testet remdesivir mod covid-19, som man har givet til folk, der var syge, hvor det så - måske - gik det dem en lille smule bedre end dem, der ikke fik midlerne. Men det er intet mirakelmiddel, og jeg tvivler også på, at det her bliver det.

I november blev remdesivir fortsat brugt flere steder i verden, selvom WHO slog fast, at lægemidlet ikke har nogen betydelig effekt for overlevelseschancerne og ikke bør bruges mod corona.