Philip afvist: 'Du er for rask'

20-årige Philip Schou har taget et valg som flere andre danskere, der ligger bagerst i vaccine-køen, også har taget. Han vil have en frivillig vaccine med AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Derfor skrev han sig tirsdag i sidste uge op til Practios vaccinationsprogram. Her skulle han ligesom alle andre besvare nogle spørgsmål, før han, som proceduren foreskriver, blev kontaktet via et videoopkald, hvor han skulle evalueres.

Det begyndte meget godt, da Philip fik at vide, at han havde besvaret spørgsmålene korrekt, og dermed følte han sig sikker på, at han ville blive godkendt til en frivillig vaccine.

Men sådan skulle det ikke gå.

- Jeg blev afvist af to årsager. For det første sagde de, at jeg blev afvist, fordi hverken jeg eller nogen i min familie har en alvorlig sygdom. For det andet, så stod jeg til at skulle have en vaccine i midten af juli, da jeg er 20 år, og derfor var der alligevel ikke så lang tid, til at jeg skulle vaccineres, forklarer han til Ekstra Bladet.

Forklaringen undrer den unge fynbo, fordi der netop bliver taget hensyn til folk med alvorlige sygdomme i vaccinekalenderen, idet disse personer befinder sig i risikogrupper og dermed allerede er blevet vaccineret.

Desuden er vaccinekalenderen tirsdag blevet forlænget med to uger, og derfor er der også en risiko for, at Philip Schou må vente til august, før han kan blive vaccineret.

- Jeg er meget uforstående. Det skulle være et alternativ til det officielle vaccinationsprogram. Jeg troede, at jeg ville gå rent igennem. Jeg har ingen helbredsmæssige udfordringer og ville kunne klare de eventuelle bivirkninger, man potentielt kan blive udsat for, siger Philip Schou.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flere kollegaer smittet

Afvisningen bekymrer Philip Schou, der til daglig arbejder som lastbilchauffør, hvor han transporterer dagligvarer til Rema 1000-butikker.

Et arbejde, hvor han hver dag er i kontakt med mange mennesker, fortæller han.

- Det er lang tid at skulle vente. Jeg har et risikofyldt arbejde. Jeg har flere kollegaer, der er blevet smittet, og jeg vil ikke ende i samme situation og ikke kunne arbejde i 14 dage, siger han.

Philip spurgte, om der var tale om en anbefaling, eller om han virkelig ikke kunne få tilbudt en frivillig vaccine. Der var tale om en decideret afvisning, lød svaret, og derfor føler han, at Practios vaccinationsprogram er spild af tid.

- De folk, der skriver sig op, er i samme situation som jeg selv. Det virker unødvendigt, hvis man bare skal holdes for nar. Det er op til en selv om man vil have den eller ej, og når man så bruger sin tid og er klar til videokonsultation og ender med at blive afvist på sådan et grundlag, så giver det ikke rigtig nogen mening længere, siger Philip Schou til Ekstra Bladet.

