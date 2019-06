Phillip sagde sit faste job op: Nu tjener jeg en million om året

Bor du selv i nummer 9? Eller kender du et menneske, der bor i nummer 9 - som har en historie, der fortjener at blive fortalt? Skriv til os på nummer9@eb.dk

For fire år siden var Phillip Nielsen udbrændt. Udslidt.

Det hele havde hobet sig op: Skæve arbejdstider, dårlige lønninger, ubekvemme arbejdspositioner og - ifølge Phillip Nielsen - ikke mindst kritisabel ledelse.

Efter mere end 11 år i restaurationsbranchen var Phillip Nielsen endt med at hade det, han i virkeligheden elskede allermest: nemlig at lave mad.

- Jeg elsker jo at lave mad! Elsker det! Men der er simpelthen så meget i den branche, som bare er noget lort, rent ud sagt, understreger Phillip Nielsen og fortsætter:

- Jeg har selv været rigtig uheldig i forhold til dårlig ledelse. Og til sidst bliver man reduceret til en maskine, der bare står op, går på arbejde og hader sit liv.

- Men samtidig kan du ikke undvære stressen. Når du først sætter dig ned efter 16 timers arbejde og lige får et halvt glas rødvin, så giver det alligevel et kick. Du bliver afhængig af det, siger han.



Phillip Nielsen er en af de mange danskere, der har bosat sig i nummer 9. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Et kæmpe paradoks, vedkender Phillip Nielsen, der selv har prøvet at blive ramt af stress hele to gange, inden han endegyldigt valgte at lave om på sit liv.

Kronisk kvalme

- Der var så meget pres på, at jeg rendte rundt med kronisk kvalme i halvandet år, husker Phillip Nielsen.

I 2015 arbejde han som chef-sommelier på en anerkendt restaurantkæde i indre København med ansvar for en vinkælder med intet mindre end 800 vine.

Da kæden i 2015 pludselig skiftede leder, blev Phillip Nielsen beordret til både at være tjener på fuldtid ud over fuldtidstjansen som sommelier.

En komplet umulig opgave, fortæller han.

- Der kom et par paller vin hjem hver uge, samtidig med at der skulle bestilles nye varer. Men det blev jeg bedt om at klare i min fritid - så jeg endte med at arbejde 20 timer over om ugen uden hverken løn eller afspadsering. Og der sprang ballonen til sidst, siger Phillip Nielsen, der på randen af et sammenbrud endte med at råbe og skrige ad sin chef i ren frustration og afmagt.

Det var dråben … Og det var sidste gang, at nogen kostede rundt med Phillip Nielsen.

- Det gad jeg sgu ikke stå model til længere, siger han.

Gik all in

Phillip Nielsen ville i stedet være sin egen herre.

Han ville være selvstændig.

- Jeg havde lige købt hus dengang med min forlovede. Men alligevel tænkte jeg: ’Nu satser jeg sgu hele butikken!’ Og så satsede jeg alt på Privatkok.nu. Det var heldigvis et guldæg fra dag ét, siger han.

I dag er Phillip Nielsens virksomhed blandt Danmarks førende inden for fænomenet: Private dining - hvor en kok kommer hjem i privaten og tilbereder menuen i ens eget køkken.

Skal læse folk på få sekunder

- Jeg går ikke ned nu, siger Phillip Nielsen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det handler om at lytte til sig selv. Man skal vide, hvad man er værd. Og man skal lære at sige fra, siger Phillip Nielsen, der var tæt på at vende ryggen til restaurationsbranchen i 2015.

Men i sidste ende endte han med at forfølge drømmen om at blive selvstændig - om at blive sin egen chef.

Phillip Nielsen drager stor nytte af både sin kokke-, sommelier- og pædagoguddannelse. Han værdsætter de menneskelige aspekter ved at komme helt ind i privaten, når der skal kokkereres.

- Du skal kunne læse folk på under fem sekunder for at vide, hvordan du skal tiltale dem … Er det hr. og fru. eller pik og patter … Det kræver menneskelig indsigt.

- Jeg har friheden til enten at sige ja eller nej til selskaber - kombineret med et familieliv. Vi stresser i højtiderne, mens der er ro på i hverdagene.

- Jeg kunne sikkert arbejde dobbelt så meget. Men det har jeg slet ikke behov for. Det kører rigtig godt. Jeg tjener en million om året til mig selv. Jeg behøver ikke mere. Jeg lever og har det godt, siger han.