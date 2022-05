Pia fik et chok, da hun så sin gasregning

12.279,45 kroner.

62-årige Pia Larsen fik et chok, da hun så sin gasregning for det kommende kvartal.

- Jeg gik fuldstændig i panik, da jeg fik den her regning. Jeg fór rundt på nettet for at finde ud af, hvor jeg kan få noget tilskud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pia Larsens gasregning for det kommende kvartal. Foto: Screendump

Et 1-tal for meget

Normalt lyder Pia Larsens regning noget mindre. Regningen for det forrige kvartal var på 1608,24 kroner. Hun troede derfor først, der var tale om en fejl.

- Jeg tænkte, det måtte være en tastefejl, og at der var kommet et 1-tal for meget på.

Men da hun tjekkede selskabets hjemmeside, kunne hun se, at den var god nok: Kubikmeterprisen er steget markant.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pia Larsens regning for det forrige kvartal. Foto: Screendump

Sparer

- Jeg kan ikke spare mere. Jeg har prøvet at skrue ned for varmen i badet og slukke for alle radiatorer, fortæller Pia Larsen, der siden 2017 har været førpensionist som følge af en trafikulykke.

Hun frygter, hvad de høje gaspriser vil få af konsekvenser for hendes fremtid.

- Min største bekymring er, om jeg ender med at leve på en sten.

Bekymret for fremtiden

Pia Larsen vil gerne sælge sit hus, men frygter hun er nødt til at skille sig af med det hurtigt.

- Jeg er bekymret for, om jeg skal sælge mit hus over hals og hoved, så jeg ikke får den pris, jeg vil have, fortæller hun.

- Jeg skal ud herfra. Jeg har ikke råd til andet.

Lille udbud

De høje gaspriser skyldes et lille udbud af gas i hele verden, forklarer kommunikationschef hos OK Rasmus Boserup. Det er blandt andet på grund af sanktionerne mod Rusland.

Hos OK mærker man utilfredsheden blandt kunderne.

- Vi får sindssygt mange henvendelser omkring gas fra folk, der med god grund er rigtig trætte af, at det er steget så meget, fortæller Rasmus Boserup.

Han fortæller, at de tilbyder kunderne en afdragsordning. Noget, som Pia Larsen også har taget imod.

Ikke til evig tid

Om priserne fortsat vil stige, kan Rasmus Boserup ikke sige.

- Men det (stigningerne, red.) er ikke noget, der kommer til at ske til evig tid.

Pia Larsen håber, at stigningerne snart stopper:

- Hvis det her fortsætter, så får jeg et sammenbrud, konstaterer hun.

Hvis du vil spare penge, så læs denne artikel: Priserne går amok - det skal du gøre