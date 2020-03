Pia fik tilbudt håndsprit til 1000 kr.

Danskerne og dagligvarebutikkerne har et problem. Selvom fødevareminister Mogens Jensen (S) appellerer til, at man spritter hænderne af, inden man går på indkøb, så mangler butikkerne både håndsprit og engangshandsker.

- Vores store problem er, at vi ikke kan skaffe håndsprit. Vi kan simpelthen ikke skaffe det. Det er forbeholdt sygehusene, får vi at vide, og det har jeg forståelse for, men vi mangler sprit, siger Pia Støttrup, købmand i Spar i Skals.

- Vi mangler sprit, siger Pia Støttrup, købmand i Spar i Skals.

- Jeg vil sådan ønske, at dagligvarehandlen kunne blive tilgodeset med håndsprit både til vores medarbejdere og kunderne, siger hun.

Hun forklarer, at hun tirsdag blev ringet op af en mand, som tilbød, at hun kunne købe fem liter håndsprit for 1000 kroner. Det kunne hun så hælde over på dispensere, foreslog han.

- Jeg blev meget forarget og afslog det med det samme. Det vil jeg godt nok ikke medvirke til. Ikke på vilkår. Jeg tror, at der kan være tale om hælervarer. De skal ikke have lov til at slå plat på situationen. Den slags varer handler vi bestemt ikke med, fastslår hun.

Hun forklarer, at butikken har skaffet sig et stort parti engangshandsker, men som direktøren for Netto, Bilka og Føtex slog fast på pressemødet pressemødet tidligere i dag, så er det heller ikke en varig løsning.

- Det kræver ti millioner par handsker om ugen, og det kan vi simpelthen ikke skaffe. Men handsker giver en falsk tryghed, for du kan stadig røre ved varer og bagefter tage handskerne op til ansigtet, sagde Per Bank, direktør i Salling Group, på et pressemøde, hvor også Mogens Jensen deltog.

Sidstnævnte forsikrede om, at der så vidt øjet rækker er varer nok i Danmark - især hvis folk undlader at hamstre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter linjer på gulvet: Nu kan folk styre sig

Helle Rasmussen, dagplejer i Skals, er meget begejstret for detailhandlens initiativer med bl.a. diskretionslinjer på gulvene ved kasserne.

Tirsdag eftermiddag var hun på indkøb i Spar på Hovedgaden Skals i Midtjylland, hvor der allerede i torsdags blev indført sådan en afmærkning på gulvene.

- Nu kan folk finde ud af at holde afstand, modsat af hvad vi så i de grimme hamstringsscener i sidste uge, hvor folk stod alt for tæt sammen, hvilket åbenlyst var smittefarligt, siger hun.

Så her i Skals er der ro, her føles sikkert, og her er masser at varer på hylderne, siger Helle Rasmussen.

Torsdag, dagen efter tusindvis af desperate danskere gik på hamstringstogt i supermarkederne, handlede dagplejeren, som har sine tre egne børn hjemme samt to i nødpasning.

- Jeg plejer at købe fem liter mælk, men faktisk nøjedes jeg med tre liter for at tilgodese andre - og også for ikke at jeg over for andre ikke skulle fremstå som en, der hamstrer, fortæller hun.