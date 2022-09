Pia K. raser over kritisable forhold: - Kørt helt af sporet

Det er grotesk.

Sådan lyder den kontante reaktion på Ekstra Bladets afsløring af kummerlige forhold for 67-årige Flemming Sørensen på Dalby Plejecenter i Faxe Kommune fra Dansk Folkepartis tidligere formand Pia Kjærsgaard.

Både DF-politikeren og Flemming Sørensens søn stiller sig nu uforstående over for ledelsen på plejecentres håndtering af sagen.

De seneste to år har Flemming Sørensen boet på Dalby Plejecenter. Foto: Per Rasmussen

Skulle være kommet selv

Ekstra Bladet har talt med sønnen Bo Sørensen, som fastholder, at han gentagne gange har forsøgt at få personalet på plejecentret til at reagere på den ekstremt mangelfulde rengøring hos sin far.

Over for Ekstra Bladet lyder det dog fra Morten Just, centerchef i Faxe Kommune, at man er 'kede af, at den pårørende ikke har henvendt sig til personalet', så problemet kunne være undgået.

Den undskyldning køber Pia Kjærsgaard dog ikke.

- Jeg ringede til Bo i dag (torsdag, red.). Vi talte længe om forholdene for hans far på plejehjemmet. Det var trist at høre. Det lyder jo som om, at det er kørt helt af sporet på det plejehjem, indleder hun og fortsætter:

- Lederen siger, at han bare kunne have henvendt sig til hende, fordi hun er der dagligt fra 8-16. Så er der jo noget, som er ravruskende galt.

Bo Sørensen bekræfter, at ledelsen på Dalby Plejecenter efter Ekstra Bladets artikel har henvendt sig med samme budskab.

- Jeg har jo sagt det til dem flere gange, så det kan jeg ikke andet end at grine lidt af, og hvis hun er der fra 8-16 hver dag, hvordan kan hun så ikke se, at der åbenlyst mangler at blive gjort rent hos min far? Det er jo ikke bare lidt mangel på rengøring, vi taler om. Der er snavs over alt, og min far er hjerneskadet. Han kan ikke tale for sig selv, siger sønnen, som mener, at personalet har et ansvar for at tjekke op på deres beboere.

Flemming Sørensen har brug for mere og grundigere rengøring, end det er tilfældet i dag, mener hans søn. Foto: Per Rasmussen

Pia på besøg

Efter samtalen med Bo Sørensen har DF-stifteren Pia Kjærsgaard besluttet at troppe op på Dalby Plejecenter for at undersøge forholdene selv.

- Jeg vil rigtig gerne besøge det pelejecenter. Når det er så grotesk, som det er, kunne jeg godt tænke mig at se, hvad der foregår der.

- De har lovet at iværksætte en hovedrengøring hos Flemming Sørensen hurtigst muligt, så forholdene er vel bragt i orden?

- Det kan jeg godt se lige igennem, og den går bare ikke. Jeg har da tænkt mig at spørge ind til, hvordan i alverden det her er sket, lyder det resolut fra Pia Kjærsgaard.

Ekstra Bladet har tidligere været i dialog med Faxe Kommune om den dårlige hygiejne hos Flemming Sørensen.