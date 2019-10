Pia Kjærsgaard til prisbelønnet forfatter: Skam dig

'Føj!' 'Skam dig'.

Det er ordene fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, efter at forfatteren Jonas Eika tirsdag aften brugte en tale ved Nordisk Råds prisuddeling til at kritisere den danske udlændingepolitik.

'Skam dig Jonas Eika. Misbrug af Nordisk Råd. Jeg har også gennem årene gentagne gange hørt på nedrakning og politiseren fra forskellige kulturpersoner mod min person fra scenen efter modtagelse af en pris, skriver Pia Kjærsgaard på Twitter.

Kritiserede Mette F.

Efter at have modtaget Nordisk Råds Litteraturpris 2019 tirsdag aften trådte den danske forfatter Jonas Eika op på scenen i Konserthuset i Stockholm for at holde sin takketale. Men talen vidnede ikke kun om taknemmelighed.

Talen udnyttede den 28-årige forfatter til at udtrykke sin utilfredshed med den danske regering og statsminister Mette Frederiksens (S) politik.

- Jeg taler til den danske statsminister. Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre, lød det blandt andet i Jonas Eikas tale.

Kender ikke god opførsel

Og det huer ikke den tidligere formand for DF, at man bruger en prisuddeling som lejlighed til at revse politikere.

'Pengene vil man have, men god opførsel, kender man ikke. Føj!', skriver Pia Kjærsgaard videre på Twitter.