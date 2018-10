Pia købte legetøj i Fakta: Endte på hård porno-side

Har du oplevet noget lignende? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Bedstemødre elsker som regel at overøse deres små børnebørn med gaver i en uendelig strøm.

Men da Pia Bak købte et tegnesæt med figuren Isabella til sit barnebarn fik hun sig en ubehagelig overraskelse.

- I weekenden skulle jeg give det til hende, og der ser min mand, at der en folder inde i pakken, hvor man kan vinde et eller andet.

- Heldigvis sidder vi med telefoner, da vi går ind på hjemmesiden, så mit barnebarn ikke ser det. Der kommer hård porno lige op i hovedet på os, da vi går ind på hjemmesiden.

Linket www.isabellaandfriends.com leder nemlig ikke ind til den fiktive figurs univers, men i stedet bliver man mødt af hardcore porno.

- Jeg fik simpelthen et chok og tænkte; hvordan pokker kan de lade sig gøre?

Pia Bak er langt fra tilfreds med, hvad hun købte i Fakta. Foto: Privat

'Ej, hvad sker der'

Chokket var Pia og hendes mand ikke alene om. Også deres datter Ann Louise Campbell er stærk forarget over den slibrige hjemmeside-henvisning på et stykke børnelegetøj.

- 'Ej, hvad sker der her? Det er en pornoside,', siger bedstefar, da han ser, at linket fører ind på en pornoside, fortæller Ann Louise Campbell til Ekstra Bladet.

- Det kan ikke passe. Han må have skrevet det forkert, tænker jeg. Linket hedder jo isabellaandfriends, så man kunne jo sagtens have skrevet det forkert, forklarer hun om weekenden optrin.

Men nej, den er god nok. I skrivende stund er www.isabellaandfriends.com en pornohjemmeside med ALT, hvad det indebærer.

Skal du med Isabella og veninder ind på www.isabellaandfriends.com? Foto: Privat

Ekstra Blad-effekten

Hos Coop, der driver Fakta-butikkerne, hvor produktet er blevet solgt, kommer Ekstra Bladets henvendelse som en overraskelse.

- Det er først efter, at Ekstra Bladet har henvendt sig til os, at vi er blevet klar over dette, siger informationsdirektør, Jens Juul Nielsen og fortsætter:

- Fra Coops side kan vi sige, at vi er i gang med at trække varerne tilbage.

Kunder er velkomne til at returnere produktet, hvor det er købt og få pengene tilbage.

Glemte at forny licens

Produktet er produceret af Euromic A/S, der er specialiseret i at lave produkter til børns skolestart. Ekstra Bladet har været i kontakt med selskabets direktør, Bent Drejer.

- Hvad er jeres syn på den her sag?

- Det er os, der ejer Isabella-brandet, og vi har forskellige hjemmesider. Isabellaandfriends.com er blevet opkøbt af et ukrainsk/russisk selskab, som har hacket og sender folk direkte videre til en pornohjemmeside.

- Vi har lukket alle vores andre Isabella-hjemmesider, men vi kan ikke lukke .com-siden, siger han.

- Er det, fordi jeres egen licens er løbet ud?

- Korrekt. Den er løbet ud, og der er blevet sendt en mail til en forhenværende medarbejder. Hvis der ikke er nogen, der svarer på den mail, kan andre opkøbe domænet. Og det er der nogen, der har gjort.

- Så I er vel ikke blevet hacket, som du først sagde?

- Nej. Jeg ved ikke, hvordan man beskriver det. De har opkøbt domænet og leder en ind på en pornohjemmeside.

- Som jeg forstår det, så vil det her ikke være sket, hvis I blot havde forlænget jeres licens?

- Nej, for så kunne, der være tale om, vi var blevet hacket. På lovlig vis kan vi ikke gøre andet end at købe det tilbage.

Intet at vinde

Inden hjemmesiden blev overtaget af porno, kunne man finde fortællingen om Isabella og hendes venner og se, hvilke produkter der er serien fra Euromic.

- På varen står der, at man kan gå ind på hjemmesiden og vinde noget. Hvad kunne man vinde?

- Sådan var det engang. Der har været udsalg på varerne, så det fandtes kun dengang, vi fandt på idéen.

- Så man kunne ingenting vinde?

- Nej, lyder det fra Bent Drejer, der samtidig beklager, at situationen er opstået.

Arbejder på en løsning

Lige nu arbejder selskabet på højtryk for at få deres domæne tilbage. Men de ukrainsk/russiske selskab er ikke vendt tilbage endnu.

- Vi køber det forhåbentlig tilbage, og så er den potte ude.

- Ja, nu må vi se, hvor meget de vil have.

- Vi kan ikke vide, hvor mange penge de vil have. Det kan være mange penge, så det er rimeligt katastrofalt, kan man roligt sige.