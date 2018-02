Pietro vil gerne betale skat i Danmark - men det danske system vil ikke give ham lov

Pietro Carlo Pugliese var en glad mand.

For kort tid siden er han flyttet til Danmark sammen med sin danske kæreste efter et ophold i London. Efter få dage fik han et job, og så troede han, at han skulle til at tjene penge og bidrage til den danske statskasse.

Men så let skulle det ikke gå.

Ekstra Bladet har talt med den 24-årige frustrerede italienske mand og hans svigerfar Jan Birkemose, der fortæller om sit lange og komplicerede sagsforløb. Det hele startede, at han fik tilbudt to faste job som køkkenassistent.

Men han manglede et dansk cpr-nummer, og de to restauratører trak følehornene til sig, fordi de ikke ønskede ballade.

Heldigvis blev Pietro Carlo Pugliese hurtigt tilbudt et nyt job som vikar, men så startede den bureaukratiske karrusel.

- Man skulle tro, at han bare kunne få et cpr-nummer og så få sit faste job, men han kan først få cpr-nummeret, når han har et job. Derfor tog jeg med ham ned til Statsforvaltningen for at få det løst, siger Jan Birkemose til Ekstra Bladet.

Pietro med den arbejdsgivererklæring, som han er blevet bedt om at udfylde utallige gange. Også selv om han allerede har udfyldt den flere gange (Foto: Jakob Jørgensen)

For tredje gang på 14 dage i Danmark tog Pietro og svigerfaderen ned til Statsforvaltningen, hvor de havde medbragt arbejdsgivererklæring på, at han er hyret af et vikarbureau, og at han var sikret 12 timers arbejde om ugen.

De troede, at han dermed let kunne få bekræftet sine EU-rettigheder, så Pietro Carlo Pugliese hurtigt kunne bidrage til den danske statskasse.

Her fik de dog at vide, at arbejdsgivererklæringen ikke var gyldig nok bevis til at udstede hans bekræftelse på EU-ophold. Ifølge Jan Birkemose krævede de, at han kunne vise lønsedler for tre måneder.

- Jeg anførte stille og roligt, at det var nu, at han havde brug for at blive godkendt, så han kunne fortsætte til Borgerservice og få et cpr-nummer, som han kunne bruge til at oprette bankkonto og skattekort, siger Jan Birkemose

Men heller ikke det lykkedes.

Enormt mærkeligt

Pietro Carlo Pugliese drog igen frustreret hjem uden mulighed for at få et cpr-nummer, så han kunne få et skattekort samt en dansk bankkonto.

Nu er den italienske mand bosiddende i Danmark havnet i en kattepine. Han kan ikke få lov til at betale skat, og vikarbureauet har ikke mulighed for at udbetale hans løn til en nem-konto, ligesom det bliver gjort til alle andre arbejdstagere i Danmark.

Og det frustrerer ham.

- Jeg synes, at det er enormt mærkeligt, at det her skal være så svært. Jeg kommer her til Danmark fra Italien, og jeg troede, at det var muligt at få lov til at betale skat. Jeg vil jo gerne være et godt eksempel, men det er tilsyneladende svært.

- Jeg har besøgt Statsforvaltningen fem gange, og hver gang har de fundet på en eller anden undskyldning. Der er åbenbart intet at gøre, og det er meget utilfredsstillende, siger Pietro Carlo Pugliese til Ekstra Bladet.

- Hvad synes du om det danske system, når det skal være så svært?

- Jeg ved ikke, hvad der er galt, men der er et eller andet problem i Statsforvaltningen.

Det er vores pligt

Pietro Carlo Pugliese og svigerfar Jan Birkemose er i skrivende stund ikke kommet videre. Statsforvaltningen har tilbudt, at de kunne behandle sagen og sende en skriftlig afgørelse.

Pietro fortsætter med at tage på arbejde, når han bliver kaldt ind. Han håber på, at de snart finder en god løsning (Foto: Jakob Jørgensen)

Den har de stadig ikke fået, og Pietro Carlo Pugliese ved stadig ikke, hvad han skal gøre for at få et cpr-nummer, et skattekort og en dansk bankkonto.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statsforvaltningen, der oplyser, at de ikke kan kommentere på enkeltsager og derfor heller ikke kan oplyse, om de er bekendt med den konkrete sag.

- Hver måned går flere tusind EU-borgere tilfredse ud ad døren med et opholdsbevis i hånden, og vi bestræber os altid på at hjælpe og vejlede borgerne bedst muligt, når de henvender sig til os.

- Som myndighed er det vores pligt at sikre, at dokumentationen er i orden, før vi udsteder et opholdsbevis, og derfor vil nogle borgere opleve, at vi beder om flere oplysninger for at behandle deres ansøgning, og at sagsbehandlingen ikke kan afsluttes med det samme.

Ifølge Statsforvaltningen fik over 38.000 EU-borgere ophold i Danmark i 2017 efter EU-reglerne og over 19.000 fik ophold som arbejdstagere – det er flere end nogensinde tidligere.