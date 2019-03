Piger vender de naturvidenskabelige fag ryggen

Fra 11-årsalderen og til vi fylder 16, er der et markant fald i vores interesse for de naturvidenskabelige fag. For piger er den dalende interesse dog væsentligt mere udtalt.

Det er hovedkonklusionen i en dugfrisk undersøgelse lavet af Microsoft og den danske tænketank DEA. Målet var at belyse, om vi har en kønsspecifik opfattelse af de såkaldte STEM-fag fra en tidlig alder.

Hvad er STEM? STEM står for 'Science, Technology, Engineering and Mathematics' eller på dansk 'Videnskab, Teknologi, Ingeniørarbejde og Matematik'. Når der refereres om STEM-uddannelser, er der derfor tale om de uddannelser, der tager udgangspunkt i det naturvidenskabelige fakultet. Det er typisk uddannelser som eksempelvis ingeniør, matematiker, statistiker, programmør eller datamatiker. Betegnelsen 'STEM' stammer egentlig fra det amerikanske uddannelsessystem, men har vundet indpas i det danske sprog.

Ifølge undersøgelsen falder drenges interesse i fagene biologi, kemi og matematik eksempelvis med 13 procent fra 11 til 16-årsalderen, mens det samme tal for piger er helt oppe på 21 procent.

Det kan gå hen og blive et problem i en ikke så fjern fremtid, da Danmark ifølge Microsoft og DEA vil mangle 6500 ingeniør-uddannede og 3,500 naturvidenskabs-uddannede i år 2025. Dertil kan man lægge 19.000 ubesatte it-stillinger i år 2030.

Da blot en tredjedel af de nuværende ansøgninger til STEM-uddannelserne på landets universiteter er fra kvinder, kan der derfor gemme sig meget uforløst potentiale hos det stærke køn.

Manglende rollemodeller

Resultaterne fra undersøgelsen ligger i tråd med den gængse opfattelse af drenge og pigers interesser. Undersøgelsen afslørede nemlig også, at 70 procent af forældre tror, at drenge er mere interesserede i teknologi end piger.

Ifølge kønsforsker Jo Krøjer fra Roskilde Universitet har de voksnes forventninger stor indflydelse på elever:

- Børn har det med at konfirmere de forventninger, som de bliver mødt med. Især i skolesammenhænge er børn optagede af at blive set og anerkendt som gode elever af lærerne, siger hun.

Undersøgelsen peger desuden på, at manglen på kvindelige rollemodeller inden for STEM-fagene er en af årsagerne til de unge pigers manglende interesse. Microsoft har tidligere påvist, at antallet af piger, som er interesserede i STEM-fag, fordobles, når de har adgang til rollemodeller.

- Der er en overvægt af mandlige lærere i lige præcis de naturvidenskabelige fag og matematik. Det ser børnene og opfatter som et udtryk for en form for 'naturlig orden' eller normalitet, siger Jo Krøjer.

- Det er med til at meddele til børn, at det her er fag, der er mere relevante eller almindelige for drenge at interessere sig for.