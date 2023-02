Samfund ... 13. feb. 2023 kl. 07:24 Gem artikel Gemt artikel

Pigerne på Hjortholm: Bag skolens mure

Hjortholm Kostskole har næsten 200 års erfaring med udsatte børn og unge. Nu er den historiske skole efter to tragiske dødsfald på forsiden af Ekstra Bladet, hvilket faktisk ikke er første gang. Her kan du blive klogere på, hvad Hjortholm Kostskole er for et sted