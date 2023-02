Pillemisbrug tager fart: - Bussen er kørt

Har du eller nogen i din omgangskreds haft oplevelser med de pågældende piller? Så vil vi gerne høre fra dig. Send en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

- Bussen er kørt. Lavinen er rullet.

Sådan er ordene fra Rikke Schwerdfeger fra misbrugscenteret Omega i Greve over for TV2 Kosmopol.

Det drejer sig om de morfinligende opioidpiller, som unge i stigende grad bliver afhængige af.

Opioider er egentlig smertestillende, som eksempelvis bruges efter operationer, eller hvis man skal have hevet sin visdomstand ud. Pillerne udskrives som en recept fra lægen.

Det har dog fundet sin vej til gader og skolegårde, hvor børn og unge bruger pillerne som et rusmiddel.

Det kalder både Rikke Schwerdfeger og Christina Ekmann, der også er misbrugsterapeut ved Omega, for et kæmpe problem, der kan være ude af kontrol. De frygter, at situationen kan blive lige så slem som i Karlshamn i Sverige.

Udvikler sig hurtigt

Siden TV2 Kosmopol har dækket det presserende problem, har flere kommuner i hovedstadsområdet og hele landet nævnt, at de også har lagt mærke til situationen.

Det er alt fra 13-årige børn i folkeskolen til unge mennesker, der tager det i gymansiet.

De to misbrugsbehandlere er bekymrede for, at vi kan ende med at stå i en reel epidemi.