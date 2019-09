Pilot dukkede aldrig op: Så fløj passager flyet

Forsinkelser er aldrig rare, når man er på vej på ferie.

En passager på en afgang med flyselskabet EasyJet kunne dog være behjælpelig, da afgangen blev forsinket på grund af manglende bemanding. Han var nemlig nyuddannet pilot for samme selskab, og han trådte derfor til og fløj flyet.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent og Washington Post.

En passager på afgangen, som gik fra Manchester i England til Alicante i Spanien, har delt sin oplevelse i et opslag på Facebook.

'Jeg ankom til boarding-området og spurgte manden bag disken, hvad der sker. Han sagde, 'jeres pilot er forsvundet, men en fyr som er passager på jeres afgang kommer til at flyve flyet' HELT ROLIGT'

'Heldigvis var fyren rent faktisk pilot! Afgangen ville nok være blevet aflyst, hvis det ikke var for ham,' skriver Michelle Hannah Potts i sit opslag på Facebook.

Efterfølgende viste det sig, at manden bag disken havde taget det helt roligt, fordi 'fyren' på flyet rent faktisk var pilot hos EasyJet, men han var selv på vej på ferie.

Til Ekstra Bladet fortæller EasyJet i en mail, at forsinkelsen på afgangen skyldtes et nedbrud i et fransk kontrolsystem med lufttrafikken, som påvirkede mange afgange den dag.

- Vi er taknemmelige over, at en af vores piloter, som var på vej på ferie, frivilligt tilbød at flyve på afgangen. Det betød, at kunderne kunne komme frem til deres destination, og det viser vores mandskabs dedikation, skriver de videre i mailen.

Det var desuden fuldt ud lovligt, at han fløj turen, da han havde haft fri i fire dage op til afgangen og var fuldt udhvilet, fortæller de.

I en video tilknyttet opslaget på Facebook kan man høre piloten, som hedder Michael Bradley, tale med selskabet forud for afgang.

- Jeg vil meget gerne på ferie.

- Hvis I har brug for en tjeneste, så er jeg her og klar til at træde til, siger han.

Han havde sin identifikation og sit flycertifikat med sig. Pilotuniformen måtte han dog undvære.