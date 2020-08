Pilot efterlyst efter vanvittigt stunt

Politiet og kystvagten i Michigan vil gerne have et alvorsord med den pilot, der tilbage i slutningen af juni lavede et farligt stunt ved Mackinac-broen.

Det har fået myndighederne til at offentliggøre en video af det lille propelfly i en pressemeddelelse knap to måneder senere.

Videoen blev optaget fra en af kystvagtens små patruljebåde, og de beder nu offentligheden om hjælp, hvis der skulle være andre, der har fanget flyet på billeder eller video, der kan hjælpe politiet med at identificere flyet.

Overfyldt bro

Episoden fandt sted om eftermiddagen søndag 28. juni.

Myndighederne siger, at broen var fyldt med 'hundredvis af biler' skriver Business Insider.

- Det her var ekstremt hensynsløs adfærd af piloten, og det satte alle på den bro i fare, sagde Gary Demers fra statspolitiet i Michigan.

- Vi håber at nogen vil stå frem med information, der kan hjælpe os til at sikre, at det ikke sker igen.