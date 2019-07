Pilot får øje på 60 døde hvaler fra luften

Over 60 døde grindehvaler blev torsdag fotograferet af turister, der kom forbi med en helikopter over det øde område Löngufjörur i det vestlige Island.

Det er endnu uklart, hvorfor de store pattedyr i dusinvis er strandet i området, som ikke er tilgængeligt med bil og derfor kun meget sjældent får besøg af mennesker.

Det skriver blandt andre BBC.

Politiet i den mest nærliggende by Stykkisholmur fortæller ifølge lokale medier, at de er bekendt med fundet af de døde grindehvaler.

BBC har talt med piloten David Schwarzhans, der tog flere billeder af det opsigtsvækkende fund.

- Vi fløj i nordgående retning langs stranden, og så så vi dem. Vi cirklede rundt over dem og var ikke sikre på, om det var hvaler, sæler eller delfiner. Vi landede og talte os frem til omkring 60, men der må have været flere, for der stak finner ud af sandet, siger piloten.

- Det var tragisk, og når vi stod i vindens retning, lugtede det. Det var ikke rart at se og ret chokerende, fordi der var så mange, fortsætter David Schwarzhans.

Marinebiolog og hvalekspert Edda Elisabet Magnusdottir fortæller til avisen Iceland Monitor, at den slags pattedyr har en tendens til at blive desorienterede, når de svømmer ind på lavvandede farvande. Hun fortæller desuden, at hvaler for det meste svømmer tæt sammen i grupper, hvilket kan være grunden til, at så mange af dem er strandet på samme tid.