Pilot hyldes for nødlanding: Reddede 233 liv

Et fly lettede torsdag fra Moskva med retning mod Krim-halvøen.

Det nåede dog kun at være i luften i meget kort tid, før flyets motorer blev smadret - de havde nemlig ramt en flok fugle.

Passagerfly i dramatisk nødlanding: 23 kvæstet

Piloten på Ural Airlines-flyet, Damir Yusupov, fik dog på mirakuløs vis landet flyet på en nærliggende mark uden fungerende motorer og med landingsstellet foldet ind. Han hyldes nu som en helt, fordi ingen af de 233 passagerer led mere end overfladiske skader under nødlandingen.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Bloomberg og Telegraph.

Både Damir Yusupov og andenpiloten, Georgy Murzin, vil nu få tildelt medaljer af den russiske stat, fortæller talsmand for Kreml, Dmitry Peskov til Telegraph.

Это пилот Дамир Юсупов, сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле Спасибо, герой pic.twitter.com/y6Y7c0lLKX — Комсомольская правда (@kpru) August 15, 2019

226 passagerer og syv besætningsmedlemmer var ombord på flyet, som skulle til Simferopol på Krim-halvøen. Kun 23 af personerne ombord fik skader under nødlandingen, men alle skaderne var kun overfladiske.

Hudson-landingen

Den mirakuløse nødlanding sammenlignes med en anden kendt nødlanding, nemlig landingen på Hudson River i New York i 2009.

De to situationer minder da også utroligt meget om hinanden. Begge fly blev nemlig ramt af en flok fugle, og ved begge nødlandinger måtte piloten tænke hurtigt for at finde et alternativt sted at lande.

I begge situationer overlevede alle passagerer.