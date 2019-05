Pilot lander med passagerfly uden næsehjul

Ingen kom til skade under den farefulde landing

Mens gnisterne sprøjtede ud på begge sider af flyet, lykkedes det søndag en pilot at lande et passagerfly fra Myanmar National Airlines.

Piloten måtte lande flyet med 82 passagerer ombord uden brug af næsehjulet. Det foldede sig nemlig ikke ud forud for landingen.

Landingen fandt sted i Mandalay International Airport.

Både passagerer og de syv besætningsmedlemmer slap uskadte fra den hårdhændede landing af flyet, der er af typen Embraer 190-LR.

Flere nyhedsmedier oplyser, at kaptajnen underrettede flyvelederne om problemerne, inden han foretog landingen. Han forsøgte også forskellige nødprocedurer, for at få forhjulet ud. Men de fungerede heller ikke.

Kaptajnen foretog også to flyvninger tæt forbi flyveledernes tårn. Flyvelederne kunne bekræfte, at næsehjulet ikke var foldet ud.

Herefter lukkede piloterne overskydende brændstof ud, inden de satte kursen direkte mod landingsbanen og foretog den farefuld landing.