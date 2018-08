Pilot mistede kontrollen: Skød sig ud af kampfly

Rutineret jagerpilot blev fire centimeter kortere men er 'ved godt mod' efter at være skudt ud af forulykket kampfly

Piloten tog ingen chancer med sine egne overlevelses-chancer, da han klokken 9.41 mistede kontrollen over sit Jas 39 Gripen-kampfly i et abrupt venstresving over landingsbanen på Kallinge Flyveplads ved Rönneby i det sydøstlige Sverige.

Han skød sig uden betænkningstid ud af cockpittet, fortæller Aftonbladet, og landede lidt efter i en nærliggende skov.

Fortumlet men fysisk uskadt og 'ved godt mod', forklarer hans chef i eskadrille F17, Adam Nelson, der senere kvitterede ved at give sin pilot et knus.

Det svenske flyvevåben melder ellers ud, at katapultsæder i kampfly skydes ud med så stor kraft, at piloten i sædet skal regne med i nogle dage at blive fire centimeter kortere.

Flychef Adam Nelson gav den forulykkede jagerpilot et knus efter ulykken. Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

Kolliderede med store fugle

I første omgang har piloten forklaret, at det voldsomme havari i forbindelse med indflyvningen var forårsaget af en kollision med en eller flere 'større fugle'.

Efter styrtet blev piloten samlet op af en redningshelikopter og fløjet til et nærliggende sygehus, og brandfolk og redningspersonale fra store dele af Blekinge var hurtigt til stede, der hvor kampflyet ramte jorden med et brag.

Flyvraget udsendte i nogle timer røg, som efter redningschef Jörgen Perssons mening kunne være giftig, og den civile befolkning har også derfor fået besked om at holde sig væk.

Mareridt for eskadrillechefen

Samtidig er flytrafikken indtil videre indstillet til og fra Kattinge Flyveplads, mens området ryddes og et civilt og militært team fra den svenske havarikommission sætter gang i afhøringer og en omfattende teknisk undersøgelse.

Området omkring havaristedet ved Kallinge Flyveplads var i dag spærret, da det smadrede kampfly udsendte giftig røg. Foto: Jörgen Ragnarsson/Ritzau Scanpix

Eskadrillechefen Lars Bergström har overfor den svenske nyhedstjeneste TT beskrevet flystyrtet som 'enhver flychefs mareridt', og han erklærer sig meget berørt af ulykken.

Den svenske forsvarsminister Peter Hultqvist (S) hæfter sig især ved, at sikkerhedsapparatet omkring flystyrtet fungerede.

- Med den information jeg har fået kan jeg konstatere, at piloten agerede fuldstændig, som han skal, og at han derefter relativt hurtigt blev samlet op af en redningshelikopter, siger Peter Hultqvist til TT.

Fly med elendig ulykkesstatistik

Eksperter opfatter normalt de svensk producerede Jas 39 Gripen-kampfly som særdeles manøvredygtige og sikre.

De svensk producerede Saab-kampfly af typen Jas 39 Gripen skyder en topfart på 2000 km/t. De opfattes som særdeles manøvredygtige og sikre, men har ikke desto mindre udløst seks ulykker og styrt i Sverige siden 1989. Foto: All Over Press

Men jagerfly af netop den type har ifølge de svenske medier ikke desto mindre været involveret i seks alvorlige ulykker siden 1989, da en Jas-jager styrtede ned under et landingsforsøg i Linköping.

Ingen piloter er kommet alvorligt til skade, men flere gange har piloter været nødt til at skyde sig ud af cockpittet i sidste øjeblik.

Det svenske flyvevåben oplyser, at Jas 39 Gripen-kampfly har en tophastighed på 2000 km/t og en rækkevidde på 3000 kilometer på fyldte brændstoftanke.

Kampfly styrter ned i Sverige