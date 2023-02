Pilot taget som gidsel - nu deler bagmænd billeder

Den new zealandske-pilot Phillip Mark Mehrtens blev i sidste uge taget til fange, nu deler bagmændene billeder af piloten

En pilot fra New Zealand er blevet taget som gidsel af oprørere i Indionesiens Papua-provins

En newzealandsk pilot blev i sidste uge fanget af en gruppe fra Papua-provinsen i Indonesiuen.

Sky News skriver, at piloten skulle hente 15 bygningsarbejdere, der var blevet truet på livet, da de byggede et sundhedscenter i Nduga sydøst for Papua.

- Vores plan om at evakuere arbejderne gjorde oprørerne vrede, som reagerede ved at sætte ild til flyet og tilfangetage piloten, siger distriktschef Namia Gwijangge, som var en af fem personer om bord på flyet.

De fire passagerer blev ifølge oprørernes talsmand Sebby Sambom løsladt, fordi de stammer fra Papua. Men piloten, der kommer fra Christchurch i New Zeland og arbejder for det indonesiske flyselskab, blev taget som gidsel.

Den tilfangetagne pilot omringet af folk fra oprørsgruppen. Foto: The West Papua National Liberati/Ritzau Scanpix

For uafhængighed

Nu har gruppen udsendt billeder og video, hvor de med store våben står rundt om den tilfangetagne pilot.

- Jeg tog ham som gidsel for Papuas uafhængighed, ikke for mad eller drikkevarer, siger oprørslederen Egianus Kogoya i en video - med piloten stående ved siden af ​​sig.

Han tilføjer, at piloten vil være i sikkerhed, så længe Indonesien ikke bruger soldater mod oprørerne.

Politiet siger ifølge Sky News, at de forsøger at befri gidslet ved at bruge blandt andet stammeledere og kirkelige personer.

Også en indonesisk minister siger, at regeringen er involveret i forhandlingerne, men advarer om, at de ikke udelukker andre metoder.

Mistænker spioner

Papua-provinsen er et fattigt område i den østlige del af landet og deler grænse med Papua Ny Guinea. Separatister i Papua tror ofte, at udefrakommende er spioner for regeringen.

I 1969 blev Papua en del af Indonesien i en kontroversiel afstemning, og siden har der været oprør med hyppige sammenstød mellem det oprindelige folk og sikkerhedsstyrker.