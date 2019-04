Piloter gør klar til strejke: Her er stridspunkterne

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er risiko for, at SAS-piloter fra hele norden lammer store dele af flytrafikken fra i morgen, hvis forhandlingerne med SAS-ledelsen ender i konflikt.

Efter midnat i aften er der varslet konflikt. Lige nu sidder Dansk Pilotforening og SAS-ledelsen og forhandler. Deres deadline for at finde en løsning er altså 23.59 i aften, hvis ikke flyene skal holde stille i morgen.

Overenskomstforhandlingerne er kommet på bordet et år før tid, efter piloterne sidste år benyttede sig af muligheden for at opsige overenskomsten med SAS et år før tid.

Det er sparsomt, hvad parterne har meldt ud omkring forhandlingerne. Men Ole Kirchert Christensen, chefredaktør på check-in.dk, har fulgt forhandlingerne gennem længere tid, og han peger på, at der er tre kernepunkter:

Samarbejdsaftale

- Da piloterne opsagde overenskomsten, opsagde SAS samarbejdsaftalerne, der blandt andet betyder, at piloter fra hele norden skal bruges på langdistanceflyvninger. SAS ville hellere tilrettelægge sådan, at de kan tage danske piloter. Når det er en svensker eller en nordmand, skal han have betaling fra det tidspunkt, hvor han forlader sit hjem, siger han.

Arbejdstid

- Det næste hovedkrav handler om, hvorvidt piloterne kan forudsige deres arbejdstid. 40 procent af piloterne er på en såkaldt fastgruppe ordning, så de kender vagtplanen mange måneder i forvejen. 60 procent af piloterne har en variabel vagtplan, hvor de kender antallet af månedlige fridage. Piloterne ønsker et højere antal op på fastgruppeordningen.

Løn

- Den sidste del er lønnen, hvor de mener, at der er et lønefterslæb sammenlignet med andre seriøse i branchen.

- Jeg har hørt at kravet er et sted mellem ti og 20 procent. En ting er så, hvad man har af krav, og hvad man forventer at få. Ved den seneste overenskomstforhandling, fik man samlet 6,5 procent over tre år. Det fulgte det danske arbejdsmarked.

Ole Kirchert Christensen fortæller, at han har haft adgang til løntabellen for SAS-kaptajner:

- Der kan man se, at en SAS-kaptajn har en slutløn på omkring 94.000 kroner om måneden ekslusiv pension, tillæg og forsikring. Norweigans kaptajner har til sammenligning 100.000 norske kroner – svarende til 77.000 danske kroner.

Risiko for konflikt

Chefredaktøren peger på, at piloterne i SAS samtidig har en lukrativ pension med 18 procent arbejdsgiverbetalt. Samtidig får de tillæg til køb af tøj og forsikringer:

- I alt ender de på 130.000-140.000 kroner inklusiv alt.

Når klokken slår midnat er der tre scenarier. 1. de når en aftale. 2. Forligsmanden udsætter konflikten i to uger, hvis det vurderes, at der er en mulighed for at nå en løsning. 3. De ender i konflikt.

- Som jeg hører det, er parterne relativt langt fra hinanden. Uden at kunne sige det med sikkerhed, ender det med udsættelse i to uger eller konflikt, siger Ole Kirchert Christensen.

Dansk Pilotforening har ikke ønsket at kommentere deres krav. Det samme gælder SAS, der dog oplyser til kunderne:

- Vi forventer at nå til enighed, ligesom vi har gjort med alle vores andre medarbejdere. Men vi har givet vores kunder mulighed for at ombooke billetter. Desuden skal man holde øje med vores hjemmeside. Hvis der kommer strejke i morgen, er der ekstrabemanding i kundeservice, og hvis dit fly bliver ramt, får du en sms, hvis vi har dine kontaktoplysninger, siger Mariam Skovfoged, presseansvarlig SAS Danmark.