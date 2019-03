Piloter havde kun 40 sekunder til at redde dødsflyet

Simulatorforsøg viser, at piloterne i Boeing 737 Max-flyene kun havde få sekunder til at analysere fejl og redde flyet

Piloterne på det dødsdømte Boeing fly, som sidste efterår styrtede ned i Indonesien, havde mindre end 40 sekunder til at redde flyet.

Piloterne kunne være kommet ud af problemerne med flyet, som hele tiden forsøgte at dykke, hvis de havde overtaget kontrollen med det automatiske anti-stall system.

Piloterne kendte imidlertid ikke til det nye system - som skal forhindre fly i at styrte ned - men som altså fik den stik modsatte effekt.

For øjeblikket forsøger Boeing-fabrikkerne at klarlægge problemerne med deres Boeing 737 Max-fly, som lige nu holder inaktive på jorden verden over, indtil der er fundet en løsning.

Piloter har i simulatorer genskabt den situation, som man mener opstod i cockpittet kort efter start, og som til sidst sendte flyet fra Lion Air i et nærmest lodret styrt i havet. Alle ombord blev dræbt på stedet.

Konstante dyk

Det er gennem disse forsøg i simulatorerne, at piloter og eksperter hos Boeing er nået fem til, at de to piloter hos Lion Air kun havde ganske kort tid til at finde ud af, hvad der skete - og få reddet flyet ud af de konstante dyk, som flyet foretog.

Flight data-optageren bjærges, efter at Lion Air styrtet. Foto: Fauzy Chaniago/AO

I simulatortesten indgår, at der opstår en fejl i en enkelt sensor i flyet. Sensorfejlen udløser en ny software i flyet, som skal forhindre flyet i at stalle. Derfor begynder automatikken at tvinge flyets næse ned.

Da det skete ombord på Lion Air flyet, havde piloterne altså kun ganske få sekunder til at afbryde systemet, der har betegnelsen MCAS.

Myndigheder og flyeksperter verden over frygter, at det er den samme problemstilling, som for kort tid siden forårsagede styrtet hos Ethiopian Airlines.

Overrasket over kraften

Flere amerikanske medier - herunder The New York Times - citerer flere kilder for, at piloterne i simulatortesten slet ikke havde forstået, hvor kraftfuldt systemet reelt er, før de kom i Boeings 737 Max-simulator.

Det har tidligere været fremme, at piloter verden over ikke har fået en grundig træning i det nye antistall-system. Mange har end ikke været klar over, at der var installereret et nyt antistall-system i de nye Boeing fly.

I Lion Air styrtet kæmpede piloterne til det sidste for at finde ud af, hvad der foregik. Ingen af piloterne havde tidligere oplevet, at et fly opførte sig så besynderligt. Undersøgelserne har vist, at de to piloter forsøgte at analysere sig frem til til et svar ved at læse i flyets manual.

Men med kun 40 sekunders reaktionstid, var der ikke tid til at læse manualer. Her skulle der trykkes på tre forskellige knapper for at koble MCAS ud.

Reddede flyet

Under simulatortesten lykkedes det faktisk piloterne at redde flyet ud af styrtet ved at følge procedurerne, som de er beskrevet i Boeings manual.

Men 'testpiloterne' havde også langt bedre forudsætninger for at løse problemerne end piloterne i Lion Air og Ethiopian Airlines. Testpiloterne kendte som bekendt til de to flystyrt og de mulige årsager, før de begyndte flyvningerne i simulatorerne.

Boeing arbejder nu på at lave en forbedret anti-stall-software. Det er uklart, hvornår softwaren er klar til at blive installeret.

