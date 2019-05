Piloter tegnede penis på himlen - nu er deres samtale afsløret

Det gik verden rundt, da det amerikanske flyvevåben tilbage i november 2017 indrømmede, at det var deres piloter, der havde tegnet en kæmpe penis på himlen ved Okanogan County i Washington.

Her kunne folk, der kiggede op se en tegning af en stor, mandlig kønsdel, som et fly havde 'malet' i luften. Og det faldt i dén grad flyvevåbnet, US Navy air craft, for brystet.

De skyndte sig at undskylde, og lovede i samme ombæring, at besætningen på det pågældende fly skulle holdes ansvarlige for den store penis-sky.

- Vi har sat flyet på jorden og gennemfører nu en grundig undersøgelse, hvor vi vil holde de indblandede ansvarlige.

Havde lidt ekstra tid

Den undersøgelse er nu færdig, og rapporten, som Navy Times er i besiddelse af, kaster nu lys over hele historien om, hvorfor piloterne besluttede sig for at pryde himlen over Okanogan med en stor fallos.

Rapporten afslører, at de to junior-officerer havde haft lidt ekstra tid til overs, da de fløj over Washington 16. november 2017.

Derfor ville de tegne en stor penis på himlen. De troede ikke, at folk på jorden ville kunne se den.

'Tegn en kæmpe penis. Det ville være fedt', kan man ifølge Navy Times høre en af de to sige i en video-optagelse fra flyets cockpit. Udskrifterne af optagelsen er en del af den nu færdige undersøgelse.

'Hvad har du lavet på din flyvetur? Nåh, vi forvandlede dinosaurer til himmel-peniser, svarer den anden.

'Du burde totalt meget tegne en penis', svarer den første tilbage.'

Dét lader til at have opildnet piloten, som nu siger:

'Jeg kunne helt bestemt godt tegne en (penis, red.), det ville være nemt. Jeg kunne sådan set bare tegne et 8-tal og så vende om og komme tilbage. Jeg flyver nedad, får noget fart på og kommer forhåbentlig væk fra kondensstriben, så de ikke er forbundet med hinanden'.

'Dude, det kunne være så sjovt. Fly, der kommer tilbage på vej til Seattle, ser bare den her store fucking penis. Vi kunne nærmest tegne en åre i midten af den også', svarer den anden.

Skæve kugler

Efter noget tid, hvor de to officerer koncentrerer sig om deres spontane fallos-kunst, kan piloten høres sige:

'Kuglerne bliver lidt skæve'.

Og kort efter:

'Kuglerne er færdige. Jeg skal bare lige navigere lidt for skaftet'.

Her skyder den anden officer ind, at han synes, det ser ud til at blive et 'stort skaft', og den anden forklarer, at det er fordi, han 'ikke vil have det til at ligne tre kugler'.

Prøvede at viske ud

Efter at have færdiggjort 'tegningen', snakker de sammen om, at de ikke tror, røgen kommer til at hænge i luften til, at de selv kan nå at se den, når de er landet.

Men det fik de ikke ret i.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj — Anahi Torres (@anahi_torres_) 16. november 2017

Penisen blev nemlig hængende længe nok til, at flere nåede at forevige den, og der gik ikke længe, før billedet fik luft under vingerne på de sociale medier.

'Kort tid efter gik omfanget af vores handlinger op for mig - at kondensstriberne blev hængende længere end forudset', lød det efterfølgende fra piloten i en udtalelse, iflølge den nye rapport.

Han forklarer, at han derfor forsøgte at udviske himmel-tegningen ved at flyve henover den igen, men det virkede ikke.

Rapporten beskriver, at de to soldater derefter ikke havde tid til at gøre mere for at viske penisen ud, fordi de var ved at løbe tør for brændstof og var nødt til at lande.