Pilotformand: SAS kan bare kontakte os så kommer vi

Dansk Pilotforening er åben over for at komme til flere forhandlinger med SAS.

Det fortæller René Arpe, der både er formand i Dansk Pilotforening og SAS Pilot Group.

Forhandlingerne brød sammen natten til fredag, og piloterne indledte strejken, der har betydet omkring 1500 aflyste SAS-afgange i Skandinavien over weekenden.

Arpe sender en dyb beklagelse til de passagerer, der ikke sidder i de fly, som var meningen. Han fortæller, at ønsket er at få passagerne tilbage i luften hurtigst muligt.

Det kræver dog, at SAS begynder, at deltage i det han kalder "en ægte forhandling". Og hans telefon er åben, hvis SAS vil invitere til flere møder.

- Vi er parate til at møde SAS til enhver tid. Men det er klart, at hvis man møder ind med samme holdning, som man har gjort hele tiden, så har der ikke været nogen bevægelser overhovedet, siger han.

Spørgsmål: Som jeg forstår dig, er det også det, som i har gjort, og har i sinde at gøre fremadrettet?

- Vi starter som udgangspunkt med de krav, som vi har lagt frem. Og så må vi jo se, hvordan det går derfra, siger René Arpe.

Kravene er af SAS blevet kaldt "uansvarlige", men pilotformanden mener, at de er ganske fornuftige.

Det er piloterne i SAS, der strejker. Strejken skyldes, at piloterne og SAS ikke har kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.

Striden drejer sig kort fortalt om arbejdstid og løn.

Piloterne ønsker blandt andet mere i løn og mere forudsigelighed og kontrol over deres vagtplaner, så de i højere grad ved, hvornår de skal arbejde, og hvornår de har fri.

Medlemmerne har på møder fået forklaret, hvilke krav foreningen har til SAS.

- Vi har fået markant opbakning - stående applaus. Medlemmerne står bag os hele vejen, siger René Arpe.

SAS er ifølge selskabets danske pressechef, Mariam Skovfoged, også klar til at finde en løsning, der kan give flyene luft under vingerne igen.

- Vi vil rigtig gerne have en god og ansvarlig aftale med vores pilotforeninger - fuldstændig ligesom vi har det med vores andre personalegrupper i SAS siger hun.

Mariam Skovfoged kunne ved middagstid ikke oplyse, om der er aftalt nye møder mellem parterne.