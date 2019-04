Pilotstrejke kan trække ud: - Bestemt ikke godt for SAS

Hvis konflikten mellem SAS og piloterne ikke bliver løst inden mandag, kan det komme til at koste selskabet mellem 50-75 millioner om dagen og medføre et fald i antallet af bookinger, vurderer chefredaktøren på check-in.dk

Pilotstrejken i SAS, der betyder at mindst 673 afgange er indtil videre aflyst i Skandinavien, kan meget vel komme til trække ud.

Det vurderer Ole Kirchert Christensen, chefredaktør på check-in.dk, som mener, at parterne på nuværende tidspunkt er langt fra en egentlig forhandlingsløsning.

- Parterne står meget, meget langt fra hinanden. Jeg tror ikke, der på noget tidspunkt har været optræk til noget, der kunne ligne en forhandlingsløsning, og i givet fald ville forligsmanden også have udsat strejken i to uger. Konflikten kommer ikke alene til at vare i dag, men snarere indtil parterne igen sætter sig ved forhandlingsbordet, siger han.

Se også: Piloter gør klar til strejke: Her er stridspunkterne

- Situationen er uholdbar

Ole Kirchert Christensen forklarer, at det meget vel kan nå at blive mandag, før parterne kan nå hinanden nok til, at flyene igen kan blive bragt i luften som normalt.

- Parterne skal i tænkeboks, og der kommer formentlig til at gå et par dage, før man sætter sig tilbage ved forhandlingsbordet. Mon ikke parterne sætter sig sammen igen mandag og prøver og se, om de ikke kan finde en løsning. Situationen er både uholdbar for piloterne og for SAS, siger han og understreger, at det ville få enorme konsekvenser for både passagerer og for SAS.

SAS taber millioner

- Henover weekenden vil 100.000 passagerer blive ramt - udover de omkring 70.000 passagerer, der bliver ramt i dag - og det er jo for det første meget alvorligt for passagererne, siger han og tilføjer, at det kan blive en overordentlig bekostelig affære for SAS, hvis selskabet ikke formår at få stillet piloterne tilfredse inden mandag.

- Det vil komme til at koste SAS et sted mellem 50 og 75 millioner kroner om dagen, og det er jo mange penge i forhold til, at det er selskab som forventes at give et overskud på et sted mellem en og halvanden milliard om året, lyder det chefredaktøren på check-in.dk.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dårligt image

Ole Kirchert Christensen forklarer, at konflikter som denne kan være med til igen at give SAS et negativt image, som selskabet for år tilbage lykkedes at ryste af sig.

- Hvis vi går år tilbage, har SAS være kendt for at have haft mange strejker, men der har ikke været noget de sidste 6-7 år. Den nuværende situation kan måske være med til at genoplive det image, SAS tidligere har haft.

- Bestemt ikke godt

Usikkerheden omkring konfliktens varighed kommer til at have økonomiske konsekvenser for SAS - også efter strækken er overstået, vurderer Ole Kirchert Christensen.

- Når folk sidder og skal bestille fly til frem i tiden, hvad end det er to dage frem eller om en måned, så vil mange undgå at bestille hos SAS, fordi man ikke ved, hvor længe konflikten kommer til at vare. SAS kommer til at have et stort hul i deres booking-flow, hvor der i en periode ikke er nær som mange bookinger som der plejer at være, når strækken engang er overstået. Det kommer til at ramme SAS økonomisk, ikke alene i strækkeperioden, men også længere frem. Det her er bestemt ikke godt hos SAS, siger han.

Se også: Enighed på Borgen: Der skal strammes op i flybranchen

Se også: Direktør for flyselskab går til modangreb: - Kunderne bliver gjort til fjender

Se også: Direktør for flyselskab går til modangreb: - Kunderne bliver gjort til fjender

Forstå reglerne: Sådan undgår du at blive snydt i lufthavnen