Pilotstrejke spreder sig

Omfanget af strejken blandt Ryanair-piloter vokser torsdag aften, da en dommer i Holland har afvist at blokere de hollandske piloter fra at deltage i strejken. Strejken træder i kraft fredag og omfatter flere europæiske lande.

Før torsdag var det kendt, at piloter fra Irland, Sverige og Belgien ville strejke med aflysning af 146 afgange i Europa til følge.

I løbet af torsdag sluttede de tyske piloter sig til. Det førte til aflysning af yderligere 250 afgange. Dermed er i alt næsten 400 afgange aflyst.

På en gennemsnitlig dag gennemfører Ryanair mere end 2000 afgange.

Torsdag aften kom så den hollandske domstols afvisning af Ryanairs krav om at blokere strejken.

Piloternes strejke bunder i utilfredshed med de manglende fremskridt i forhandlingerne om en overenskomst.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at 22 flyafgange vil blive påvirket af de hollandske piloters medvirken i strejken.

I retten fremførte Ryanair, at de hollandske piloters varsel kom for sent og efterlod luftfartsselskabet med for lidt tid til at forberede sig og intet andet valg end at aflyse flyafgange.