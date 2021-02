Pingvinerne i Odense Zoo fik et frikvarter i sneen

Seks pingviner fra Odense Zoo fik torsdag middag lov at komme på udflugt.

Normalt lever de i dyreparkens lukkede anlæg, hvor der er temperaturer og sneforhold som i deres naturlige levested i Antarktis.

Springpingviner kan nemlig ikke tåle det danske klima. Det indeholder bakterier og svampesporer, som kan være dødelige for de små, kluntede væsner.

Torsdag eftermiddag var en undtagelse. Her var det danske vejr så tæt på det i Antarktis, at seks 'springere' fik lov at lege i den friske sne.

Og det skulle de antarktiske fugle lige vænne sig til, skriver Odense Zoo på Facebook.

- Pingvinerne er vant til is i deres anlæg, men rigtig sne er nyt for dem.

Frikvarter i sneen

Der skulle ikke gå mere end 15 minutter, før pingvinerne begyndte at søge ud af sneen og stavre tilbage mod anlægget i den lukkede dyrepark.

Springpingviner er kendt som et yderst nysgerrigt dyr og har på ingen måde kameraangst.

Billedgalleri 1 af 4 Kun få dage om året er kolde nok til at lukke pingvinerne ud af deres normale anlæg. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Derfor var de også ganske ugeneret af den store opmærksomhed, der fulgte med spadsereturen, hvor fotografer og videofolk knipsede løs.

Hvis det kolde vejr fortsætter - og det siger metrologerne, at det gør - kan springpingvinerne måske få flere ture ud i sneen, oplyser Odense Zoo.

