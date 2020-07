Pink sne i Alperne chokerer

Forskere forsøger at finde en forklaring på det lyserøde fænomen, der netop er opdaget i Italien som mulig konsekvens af klimaforandringer

Det findes på Grønland, men lige nu vrider naturforskere deres hjerne for at løse den gåde, der har frembragt det lyserøde sne i Alperne i Italien.

Nærmere bestemt ved Presena-gletsjeren har den lyserøde farve bidt sig fast. Derfor prøver naturforsker Biagio Di Mauro fra Italiens Nationale naturforskningscenter i skrivende stund at blive klogere på sneen, der er alt andet end hvid.

Den farvede sne kommer højst sandsynligt fra planter, der får isen til at smelte hurtigere, hvorfor fænomenet også kan kædes tilbage til klimaforandringerne, lyder forklaringen fra Di Mauro.

- Planten dukker for det meste op, når varmen i sneen ophober sig. Og det får visse organismer til at formere sig, siger Di Mauro.

Det skriver The Guardian.

Billederne, der lige nu forvirrer naturforskerne, er blevet taget ved Presena-gletsjeren i Italien. Foto: Miguel Medina/AFP

Planten ved navn Ancylonema nordenskioeldii er også at finde på Grønland ved den såkaldte Dark Zone, hvor isen i højere grad smelter mere end sædvanligt.

Selve planten indeholder en rig forekomst af alger, påpeger den italienske forsker. Dog er kilden ikke just farlig.

- Algerne er ikke farlige, det er et naturfænomen, der særligt forekommer under forår eller sommeren primært på de midterste breddegrader men også ved polerne, siger Di Mauro.

Normalt reflekterer sne mere end 80 procent af solens stråler tilbage til atmosfæren, men med forekomsten af algerne, der farver isen mørkere, absorberes solens stråler og dermed får det isen til at smelte hurtigere.

Det er i denne proces, at isen går hen og får den lyserøde farve, men hvad der helt konkret gør, at sneen skifter kulør, har forskere endnu til gode at blive klogere på.

Smukt ser det ud, men den lyserøde sne kan ses som en konsekvens af menneskeskabte klimaforandringer. Foto: Miguel Medina/AFP

Øh! Den er lyserød