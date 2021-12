Pinlig julegave-brøler: Skal afleveres tilbage

Flere lærere på Frydenstrandskolen i Frederikshavn havde akkurat hentet deres julegave fra kommune, før den skulle leveres tilbage.

Det skriver Kanal Frederikshavn.

Der var sket en beklagelig fejl. Kommunen uddeler nemlig slet ikke julegaver, lyder det fra centerchef for Skole i Frederikshavn Kommune, Anette Nedermark.

- Jeg er den første til at beklage situationen. Vi har handlet i god tro. Det er en ærgerlig og rigtig træls sag. Men jeg ved nu, at det er en direktionsbeslutning, at der ikke gives julegaver i Frederikshavn Kommune, og den holdning respekterer jeg selvfølgelig fuldt ud, siger hun til Kanal Frederikshavn.

Ifølge mediet havde i alt 200 medarbejdere fra Skoledistrikt Syd i den nordjyske kommune fået muligheden for at vælge en julegave.

Men det var altså en fejl.

- Det er helt grundlæggende, at vi ikke giver julegaver til Frederikshavn Kommunes medarbejdere, forklarer kommunaldirektør Thomas Eriksen til Kanal Frederikshavn.

Nu skal gaverne leveres tilbage til Kop og Kande i Sæby, lyder det afslutningsvist.