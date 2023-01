Pinlig politi-bommert: Nægter at annullere fartbøder

5000 blev blitzet på Holbækmotorvejen i forbindelse med Roskilde Festival. Men på trods af forkert skiltning på strækningen mener politiet ikke at dom i byretten har principiel betydning

Det er blevet en tilbagevendende tradition, at politiet nedsætter hastigheden fra 110 til 80 kilometer i timen på Holbækmotorvejen ud for pladsen, hvor Roskilde Festival finder sted.

På en uge røg ikke mindre end 5000 bilister i fælden, da de blæste forbi pladsen med for høj fart. Troede politiet, i hvert fald.

Spøgelse fra fortiden

Nu har Retten i Roskildes købt Christian Elgaards påstand om, at hastighedsnedsættelsen ikke var skiltet korrekt, og at bøden derfor var uberettiget.

En pinlig fejl, der i 2019 fik politiet til at annullere ikke mindre end 2400 bøder på samme strækning. Netop på grund af mangelfuld skiltning.

- Jeg har en alarm i bilen, der larmede og meldte om fartkontrol, men jeg så ikke andre skilte end 110.

- Jeg sænkede hastigheden til omkring 90 for at være sikker – men hverken min medpassager eller jeg så noget. Så jeg havde en klar idé om, at der ikke var skiltet ordentligt, siger Christian Elgaard til Ekstra Bladet.

Det skulle fandeme være løgn

Det er ellers fast rutine, at betjentene i forbindelse med fartkontrol- og nedsættelser af hastigheder skal dokumentere, at skiltningen er korrekt.

Christian Elgaard blev frikendt for hastighedsovertrædelsen i byretten. Privatfoto

- Jeg bad derfor om dokumentation, men det havde politiet ikke.

- Så tænkte jeg, at 'det skulle fandeme være løgn'. Det er jo urimeligt, at politiet udskriver bøder på et grundlag uden nødvendig dokumentation. Især set i lyset af samme fejl fra 2019.

- Det er simpelthen sjofelt over for samfundets ressourcer, lyder det fra Elgaard.

Politiet vil ikke annullere bøder

Adspurgt om Midt- og Vestsjællands Politi vil gentage gestussen fra 2019 med at annullere bøder, der måtte være givet ved ukorrekt skiltning, lyder der dog et rungende nej.

Ekstra Bladets fotografer var også på pletten ud for fartkontrollen, der fik mere end 5000 bilister i fælden. Foto: Per Lange

- Vi mener, at der her er tale om en konkret, begrundet afgørelse, siger advokaturchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Susanne Bæk Nielsen til Ekstra Bladet.

- Så det giver ikke nogen anledning til at annullere bøderne?

- Nej, det her er jo en helt konkret begrundelse. Og vi har ikke ført det bevis, der skulle til.

- Men vi havde haft muligheden for at indkalde operatøren i ATK-vognen, og bede ham afgive forklaring omkring skiltningen derude, og det gjorde vi ikke.

- Kan du forklare mig hvorfor I ikke har indkaldt jeres kronvidne i sagen så?

- Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men jeg kan se, at den, der mødte i retten den dag, vurderer, at der var tilstrækkeligt med beviser. Men nu, hvor der er sket frifindelse, burde det ikke have været sådan, lyder det.

Hvad frifrindelsen af Christian Elgaard kommer til at betyde for de mere end 4999 resterende, der har fået en bøde i e-boksen, vides endnu ikke, men Ekstra Bladet følger sagen.