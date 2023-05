Pinse forude! Hold dig fra at køre på disse tidspunkter

Yes!

Pinsen står for døren, og det er for mange lig med en tur i sommerhus rundtomkring i landet.

Men glæden over udsigten til ro, god mad og masser af brætspil kan hurtigt blive forvandlet til stor irritation – endda inden det hele er startet.

For de ekstra fridage kommer ikke alene. Med dem følger biler på vejene. Og mange af dem.

De mange biler på vejene har den konsekvens, at der i nogle perioder vil opstå tæt trafik - og også det, der er værre: kø.

Derfor anbefaler Vejdirektoratet, at du holder dig fra at køre på visse tidspunkter.

Ud

Pinsens første udrejsetrafik forventes at sætte ind fredag eftermiddag og vil derfor blande sig med eftermiddagens myldretidstrafik, hvilket kan skabe tæt trafik og forsinkelser.

Vil du undgå kø-hovedpinen, så drop at lade dækkene ramme de danske veje mellem klokken 14.00 og 19.00 fredag. Og ligeledes 27. maj mellem klokken 11.00 og 14.00.

Især hvis slæden rammer fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej og via rute 21 mod Sjællands Odde. Her bliver trafikken nemlig værst.

Hjem

Når turen i sommerhus lakker mod enden, og du forhåbentlig har fået pinsens mængde D-vitamin og bare gerne vil hjem i en fart, så frygt ej - her er der også hjælp at hente.

Vejdirektoratets forventninger til hjemrejsetrafikken er, at den vil toppe 2. pinsedag mandag 29. maj mellem klokken 12.00 og 16.00.

Trafikken vil denne dag bevæge sig fra vest mod øst via E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen og ad rute 21 fra Sjællands Odde.

Derfor: Kør så vidt muligt uden for de nævnte tidsrum.

Vejarbejde på E45 og E20

Men der er mere forberedelse, du med rette kan gøre dig undervejs.

På to af de strækninger, der forventes at give mest trafik i pinseferien, bliver der lige nu udført vejarbejde. Og vejarbejde fører til lavere hastigheder, der fører til tættere trafik og, ja, du gættede rigtigt - nogle gange også kø.

Derfor skal du, hvis du er på E45 Østjyske Motorvej, være opmærksom på, at der er vejarbejde mellem afkørsel 55 Horsens N og afkørsel 54 Ejer Bavnehøj. Der bliver arbejdet i begge retninger, hvorfor kørsel foregår på indsnævrede vejbaner og med en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Er du på E20 Fynske Motorvej, skal du være opmærksom på, at der mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 56 Ejby ligeledes bliver udført vejarbejde. Her er der to farbare spor i begge retninger, og hastighedsgrænsen er sat ned til 80 km/t.

Er du opmærksom på ovenstående, skulle du være 'good to drive’, og hvis du stadig føler, der mangler noget, kommer Vejdirektoratet med seks gode råd, der formentlig vil gøre din tur til og fra sommerhuset så gnidningsfri som muligt.