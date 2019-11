Pip i politiet: Tog jagtvåben fra 80-årig - og sendte nyt jagttegn

Hans-Jørgen Kruse fik inddraget sit jagttegn, fordi han købte Counter-Strike-kniv til sit barnebarn. Politiet krævede, at han omgående afhændede sine våben - hvorefter pensionisten fik tilsendt et nyt jagttegn

- Det begyndte som det rene pip - og det fortsætter som det rene pip. Det vil åbenbart ingen ende tage.

I dag 81-årige Hans-Jørgen Kruse fra Esbjerg ryster opgivende på hovedet over myndighedernes behandling af ham, efter at han sidste år på en kinesisk hjemmeside købte en såkaldt halskniv - kendt fra Counter-Strike-spillet.

81-årige Hans-Jørgen Kruse fra Esbjerg blev tvunget til at aflevere sine jagtvåben, da hans jagttegn blev inddraget, fordi han havde købt en counterstrike-kniv til sit 11-årige barnebarn. Få måneder senere dukkede der pludselig et spritnyt jagttegn op. Foto: TV SYD

Barnebarnet på 11 år ønskede sig brændende kniven, der kostede 45 kroner. Kruse var overbevist om, at han havde bestilt en dekorations-kniv og ikke et dødbringende våben.

80-årig straffes hårdt for at købe billig Counter-Strike-kniv til barnebarn

Men de danske toldere beslaglagde kniven, da de mente, at halskniven var et regulært våben.

- Jeg måtte af med 3.000 kroner i bøde til politiet. Samtidig fik jeg inddraget min våben-tilladelse og mit jagttegn, beretter den 80-årige mand, som har gået på jagt siden han var 22 år - og som i øvrigt stadig er medlem af hjemmeværnet.

Politiet svarer ikke

Men hermed slutter genvordighederne ikke.

- Jeg blev tvunget til at sælge alle mine våben med tab. Politiet krævede, at jeg afhændede dem omgående. Og nu kommer så det mærkelige. For i marts måned fik jeg pludselig tilsendt et helt nyt jagttegn, uden at jeg overhovedet havde søgt om det, fortæller Hans-Jørgen Kruse.

Det er normal praksis, at man først kan forvente at få sit beslaglagte jagttegn igen efter fem år. Men her kom det altså ifølge den våben-amputerede jæger dumpende helt af sig selv. Så Kruse kontaktede sin advokat, der ellers var parat til at gå i retten med sagen.

- Min advokat skrev til Rigspolitiet for at høre, om der var tale om en fejl, siden jeg fik jagttegnet igen så hurtigt - og oven i købet uden ansøgning.

Det er nu otte måneder siden, og politiet har stadig ikke besvaret henvendelsen. Det er simpelthen for dårligt, lyder det fra den 81-årige pensionist.

Advokat Stefan Schønemann Jakobsen bekræfter sin klients fremstilling af sagen.

- Det er korrekt, at jeg skriftligt kontaktede Rigspolitiet for otte måneder siden. Jeg har stadig ikke fået svar. Jeg kan ikke erindre en så dårlig service fra politiets side overfor en borger, konstaterer Stefan Schønemann Jakobsen.

Risikerer to år i spjældet

Det er Miljøstyrelsen, der udsteder selve jagttegnet. Men før det kan ske, skal politiet have givet samtykke til, at jægeren også kan få det. Politiet tjekker blandt personen i kriminalregistret, før samtykket kan gives.

- Jeg aner ikke, om myndighederne bare er blevet trætte af Hans-Jørgen Kruse og derfor sender jagttegnet til ham for at få fred. Eller om der er tale om en regulær fejl.

Men det er yderst vigtigt for min klient at vide, hvor han står. Han risikerer jo at få en ubetinget fængselsstraf på to år, hvis han bliver pågrebet med et haglgevær i hånden uden at have et gyldigt jagttegn, forklarer advokaten.

Blankt afslag

Advokaten undrer sig også over, at den 81-årige mand absolut skulle afhænde sine våben med 14 dages varsel, når han så få måneder senere igen fik sit jagttegn tilsendt.

- Politiet gav blankt afslag på, at min klient kunne vente med at aflevere sine våben til sagen var afprøvet for en domstol, oplyser advokaten til Ekstra Bladet.

Det manglende svar fra Rigspolitiet betyder også, at advokat Stefan Schønemann Jakobsen nu er afskåret fra at gå i retten med sagen.

- Hvordan skal jeg kunne det, når jeg end ikke kan få at vide, om der er en sag, spørger advokaten, der er lige så frustreret som sin klient over politiets langsommelige behandling.

Politiet advarer

Ekstra Bladet har adskillige gange forgæves forsøgt at få en kommentar via Rigspolitiets presseafdeling. Men her bliver telefonen ikke besvaret.

Sidste år kom det frem, at politiet landet over har mange sager med konfiskerede våben, som borgerne fejlagtigt tror er souvenirs eller uskyldigt legetøj.

Derfor advarer politiet mod at importere eller hjembringe disse våben fra ferien.