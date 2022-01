Pirater på Esbern Snare skal løslades

To pirater, der har været tilbageholdt på den danske fregat, skal nu løslades, oplyser deres advokater

To af de fire personer, der blev tilbageholdt på den danske fregat Esbern Snare i Guineabugten efter ildkamp med danske frømænd i november, skal nu løslades.

Det oplyser deres advokater til Ekstra Bladet og Ritzau.

- Det er jo ikke overraskende, at man ikke har ønsket at retsforfølge dem i Danmark, så det kommer ikke bag på mig, og så var der ligesom ikke andre muligheder, siger advokat Niels Anker Rasmussen, der netop har fået beskeden, til Ekstra Bladet.

Advokaten oplyser, at der er såkaldt tiltalefrafald. Det betyder ikke, at anklagemyndigheden ikke mener, at hans klient er skyldig.

- Man anser ham for skyldig, men man vil ikke retsforfølge ham, siger han.

Den formodede pirat har ligesom tre andre nigerianske statsborger været tilbageholdt på den danske fregat Esbern Snare, der er på mission i Guineabugten. En af personerne har dog mistet benet og er blevet behandlet på et hospital i Ghana.

Hans klient har været varetægtsfængslet in absentia efter en dramatisk ildkamp, hvor danske frømænd skød og dræbte mindst fire formodede pirater, der angiveligt havde kurs mod et hollandsk fragtskib i området.

Advokat Irene Zehngraff oplyser til Ritzau, at også en af de andre formodede pirater skal løslades.

Dermed skal i hvert fald to af de formodede pirater løslades. Det er fortsat uvist, hvorvidt de to øvrige tilbageholdte også skal løslades.

De overlevende pirater blev alle sigtet for drabsforsøg og tilbageholdt efter ildkampen med de danske udsendte.

Ekstra Bladet arbejder på at få oplyst, hvad der konkret kommer til at ske, og om de vil blive sejlet til Nigeria.