Piratkørsel: Udenlandsk vognmand får kæmpebøde for ny fidus

Hammeren faldt hårdt over en lige lovlig kreativ udenlandsk vognmand, der gik nye veje med snyd med godstransport på danske landeveje.

Forsøget på at omgå reglerne for cabotagekørsel skete i en langtidslejet lastbil på danske nummerplader. Chaufføren var makedonsk, og han var ansat i en slovensk transportvirksomhed.

Hvis udenlandske lastbiler kører mere end tre ture i Danmark uden at forlade landet, kører de ulovlig cabotagekørsel. Politiet konstaterede, at lastbilen de sidste 14 dage havde kørt fast tur-retur mellem Aarhus og Køge.

Den slovenske transportvirksomhed er nu sigtet for mindst 21 ulovlige cabotagekørsler i Danmark. Lastbilen er tilbageholdt som sikkerhed, og bødekravet i sagen er på 210.000 kroner, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Chaufføren blev stoppet af Midt- og Vestsjællands Politi i en rutinekontrol ved Storebælt, og selvom lastbilen var på danske plader, undgik den slovenske vognmand altså ikke politiet

Politikommissær Henrik Fobian fra Tungvogncenter Øst, Midt- og Vestsjællands Politi, der udførte kontrollen, kalder det en usædvanlig sag, da det typisk er udenlandske lastbiler, politiet ser i sager om ulovlig cabotagekørsel.

- Det er første gang, jeg ser, at en dansk lastbil er involveret i ulovlig cabotagekørsel i Danmark. Selvom de udenlandske vognmænd tager nye metoder i brug i forsøget på at omgå lovgivningen og flyve under politiets radar, viser fangsten fra sidste uge, at de udenlandske vognmænd ikke kan vide sig sikre, siger Henrik Fobian.

Ulovlig cabotagekørsel kaldes også piratkørsel.

Lastbiler fra lande som Polen, Rumænien og Litauen må gerne køre ind og ud af Danmark med varer.

Men hvis de udenlandske lastbiler bliver i Danmark og kører mere end tre ture med gods, så er det ulovlig cabotagekørsel.