Pisket helt ind til knoglerne: Chokerende billeder fra slave-tiden i USA

Chokerende billeder, der viser den brutalitet, som de afrikanske slaver dagligt måtte udholde under slave-tiden i USA, er nu igen poppet op til overfladen i forbindelse med 153 års-jubilæet for afskaffelsen af slaveriet i USA den 1. februar 1865.

Billederne viser med ubarmhjertig tydelighed, hvor hårdt og modbydeligt det må have været at være en afrikansk slave i starten af 1860' erne i USA. Arbejde fra solopgang til solnedgang i den bagende sol i bomulds-markerne i de amerikanske sydstater, usle bolig-forhold i små slave-hytter og ekstreme hårde afstraffelser, hvis man havde forsøgt at flygte eller gjort et eller andet, som slave-ejeren ikke brød sig om.

Især et enkelt billede skiller sig ud. Det viser en ukendt slave, der sidder på en stol og viser sine voldsomme ar frem, efter at han er blevet pisket næsten helt ind til knoglerne. Billedet blev taget, efter at slaven var blevet frigivet fra en slave-plantage i staten Louisiana.

Flere af billederne viser det ekstremt hårde arbejde, når både kvinder, mænd samt børn og gamle mennesker måtte slide fra morgen til aften med at plukke bomuld i staten Georgia.

De trætte og sultne slaver knoklede fra morgen til aften i bomuls-markerne. (Foto: Public Domain)

Og så er der også et billede af et slave-fængsel benyttet af Sydstaterne under Den Amerikanske Borgerkrig, der brød ud i april 1861.

Men mest skræmmende er måske en annonce fra en af datidens aviser, hvor man reklamerer for et kommende slavemarked, hvor der skal sælges 15 slaver, heriblandt 9 mænd og drenge mellem 12 og 27 år samt 6 kvinder, der beskrives ud fra om de er gode til at vaske tøj eller lave mad eller arbejde i marken.

Her ses slaverne foran de fattige og usle slavehytter uden for byen Savannah i staten Georgia. (Foto: Public domain)

I stegende hede arbejdede både kvinder og børn og gamle i bomulds-markerne. Og selvfølgelig også mændene. (Foto: Public Domain)

Et slave-fængsel benyttet af Sydstaterne under Den Amerikanske Borgerkrig, der brød ud i april 1861. (Foto: Public Domaine)

Kvinder og børn. (Foto: Public Domaine)