Pita-biks politianmeldt og sat til salg

Pita Boulevard på Åboulevarden i Aarhus er blevet politianmeldt efter et besøg fra Fødevarestyrelsen

For Aarhusianere er Pita Boulevard på Åboulevarden et populært sted at svinge forbi, når man er på vej hjem fra en bytur.

Men det er måske snart slut, for restaurantens lokaler er nemlig blevet sat til salg, efter de blev politianmeldt af Fødevarestyrelsen.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Klamme belægninger

I rapporten fra styrelsens besøg er det da heller ikke indbydende beskrivelser, man finder.

'Oven på pizzabaren ses der produktrester på glaspladen, der er udskåret salat underneden. I bespisningsområdet ses der sorte belægninger på gulvet. I køleskabet i bagkøkkenet ses der produktrester langs lister og på front af køleskabet,' skriver Fødevarestyrelsen.

Og i rapporten fortsætter det med flere beskrivelser om klamme belægninger i restauranten.

Virksomheden gjorde dog styrelsens udsendte opmærksomme på under besøget, at de ikke var enige, og at de vil anfægte de bemærkninger, de ville komme med.

Insekter på bordene

Men det stod altså så grelt til, at restauranten blev politianmeldt. Og ifølge Stiften er deres lokaler nu blevet sat til salg.

Det er da heller ikke første gang, at pita-biksen får en sur smiley. I 2022 fik de en, efter der var konstaterede døde insekter på bordene.

Stiften har forsøgt at få en kommentar fra restauranten, men uden held.